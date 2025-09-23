Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia

Na początku czwartej kwarty po dwóch celnych rzutach wolnych Norberta Maciejaka i udanej podkoszowej akcji Nikadima Malynovskiego, Stal traciła do Cracovii zaledwie jeden punkt (52:51), ale to nie nasza drużyna, lecz gospodarze wzięli w ostatnich minutach meczu sprawy w swoje ręce. Dwie „trójki” odpalił Miłosz Stypinski, po dwa punkty dołożyli: Michał Olszański i Dawid Golus, chwilę później ten drugi celnie przymierzył z dystansu, a Olszański popisał się pod rząd czterema… blokami, i cztery minuty przed końcem, Cracovia powiększyła przewagę do 15 punktów.

CRACOVIA - STAL 72:56 (23:18, 18:11, 11:18, 20:9)

CRACOVIA: Golus 19 (1x3), Stypiński 15 (5x3), Piorun 15 (1x3, 9 zb.), Olszański, Ziarno 4 oraz Bożomański 17, Michnik 2, Mularczyk, Malik, Gawin, Smulski.

STAL: Siemianiuk 17 (4x3), Łabuda 9 (3x3), Maciejak 7, Jadaś 3, Maciej Paterek 2 oraz Krzek 11, Maylovskyi 4, Marcin Paterek 2, Zając, Kunc, Malecki.

Sędziowali: Marek Czernek i Oleh Vdoviak.

W pozostałych meczach 1. kolejki: Wisła Kraków - Niedźwiadki Przemyśl 101:55, AZS Jarosław - AZS AWF Miners Katowice 84:57, Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice 90:73, Polaris Tarnowskie Góry - MKS II Dąbrowa Górnicza 93:53, UJK Kielce - Polonia Bytom 59:75, AZS AGH Kraków - Zagłębie Sosnowiec 90:85.