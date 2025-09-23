Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
4.5 / 5
Stalowa Wola 23 września 2025

Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia

Od porażki wyjazdowej z Cracovią rozpoczęli drugoligowy sezon koszykarze Stali Stalowa Wola. W sobotę, 27 września nasza drużyna podejmie AZS Jarosław, który zainaugurował rozgrywki wysokim zwycięstwem nad AZS AWF Miners Katowice.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na początku czwartej kwarty po dwóch celnych rzutach wolnych Norberta Maciejaka i udanej podkoszowej akcji Nikadima Malynovskiego, Stal traciła do Cracovii zaledwie jeden punkt (52:51), ale to nie nasza drużyna, lecz gospodarze wzięli w ostatnich minutach meczu sprawy w swoje ręce. Dwie „trójki” odpalił Miłosz Stypinski, po dwa punkty dołożyli: Michał Olszański i Dawid Golus, chwilę później ten drugi celnie przymierzył z dystansu, a Olszański popisał się pod rząd czterema… blokami, i cztery minuty przed końcem, Cracovia powiększyła przewagę do 15 punktów.

CRACOVIA - STAL 72:56 (23:18, 18:11, 11:18, 20:9)
CRACOVIA: Golus 19 (1x3), Stypiński 15 (5x3), Piorun 15 (1x3, 9 zb.), Olszański, Ziarno 4 oraz Bożomański 17, Michnik 2, Mularczyk, Malik, Gawin, Smulski.
STAL: Siemianiuk 17 (4x3), Łabuda 9 (3x3), Maciejak 7, Jadaś 3, Maciej Paterek 2 oraz Krzek 11, Maylovskyi 4, Marcin Paterek 2, Zając, Kunc, Malecki.
Sędziowali: Marek Czernek i Oleh Vdoviak.

W pozostałych meczach 1. kolejki: Wisła Kraków - Niedźwiadki Przemyśl 101:55, AZS Jarosław - AZS AWF Miners Katowice 84:57, Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice 90:73, Polaris Tarnowskie Góry - MKS II Dąbrowa Górnicza 93:53, UJK Kielce - Polonia Bytom 59:75, AZS AGH Kraków - Zagłębie Sosnowiec 90:85.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.5
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.5

Komentarze

Kobe
2025-09-23 10:20:10
Niestety widać było brak nowego wysokiego zawodnika Tomasza Krzywdzińskiego a także Marcina Bandygi w sparingach wnosili dużo. Wyjątkowo słaba była tez skuteczność rzutowa oby w sobote się to zmieniło.
Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Stalowa Wola
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
Stalowa Wola
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
Stalowa Wola
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Stalowa Wola
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Stalowa Wola
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Stalowa Wola
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Stalowa Wola
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu