Pierwsze porażki Tanwi Wólka Tanewska i Czarnych Lipa

„Piwosze" są jedynym zespołem, który nie zaznał jeszcze porażki, natomiast nie znają do tej pory smaku zwycięstwa zespoły z Jeżowego i Brzyskiej Woli. W meczu Jezioraka z Sanem hat-tricka ustrzelił Kacper Wydra. W Zdziarach zwycięską bramką dla gospodarzy zdobył pod koniec spotkania niezawodny supersnajper Artur Łuczak.W najbliższej kolejce, której mecze rozgrywane będą w sobotę i niedzielę, jedenastka ze Zdziar pojedzie do Lipy, a do Kamienia przyjedzie Pogoń. Czy „sokoły" zatrzymają zwycięski marsz leżajskiej ekipy? Przekonamy się w niedzielę, 7 września.5. kolejka:

Wyniki 5. kolejki

UNIA NOWA SARZYNA - LKS BRZYSKA WOLA 2:0 (1:0)

Madej (15), Kostyra (90)

STAL II STALOWA WOLA - CZARNI LIPA 2:0 (0:0)

Radomski (88), Tereszkiewicz (90+3)

LZS DZIARY - TANEW WÓLKA TANEWSKA 4:3 (1:2)

Sobiło (45, 61), Madej (52), Łuczak (87) - D.Kokoszka (9), Góreczny (40), Kostyra (73)

POGOŃ LEŻAJSK - SŁOWIANIN GRĘBÓW 4:1 (2:1)

Maliarenko (6, 44), Kruk (72), Siara (82) - Nieradka (24)

OLIMPIA PYSZNICA - STAL NOWA DĘBA 0:1 (0:1)

Stypa (19)

SIARKA II - SPARTA JEŻOWE 3:0 (1:0)

Zawół (11), Kahsay (63, 75)

JEZIORAK CHWAŁOWICE - SAN KŁYŻÓW 3:1 (1:1)

Kacper Wydra (28, 37, 76) - Pyz (20)

pauzował SOKÓŁ KAMIEŃ

7. kolejka

6 września: Czarni - Zdziary (11), Stal ND - Siarka II (13), Brzyska Wola - Stal II (16), Jeziorak - Unia (16), 7 września: Słowianin - Olimpia (14), San - Sparta (16), Sokół - Pogoń (16), pauzuje Tanew.

