Piłkarze Sokoła Kamień mają zamiar pogonić w najbliższej kolejce... Pogoń (Fot. Dawid Sączawa)
4 września 2025

Pierwsze porażki Tanwi Wólka Tanewska i Czarnych Lipa

Liga okręgowa. W środę odbyły się mecze 5. kolejki stalowowolskiej „okręgówki”. Po raz pierwszy w tym sezonie bez punktów schodzili z boiska piłkarze Tanwi Wólka Tanewska oraz Czarnych Lipa. Samotnym liderem została Pogoń Leżajsk.

Mariusz Biel

„Piwosze” są jedynym zespołem, który nie zaznał jeszcze porażki, natomiast nie znają do tej pory smaku zwycięstwa zespoły z Jeżowego i Brzyskiej Woli. W meczu Jezioraka z Sanem hat-tricka ustrzelił Kacper Wydra. W Zdziarach zwycięską bramką dla gospodarzy zdobył pod koniec spotkania niezawodny supersnajper Artur Łuczak.W najbliższej kolejce, której mecze rozgrywane będą w sobotę i niedzielę, jedenastka ze Zdziar pojedzie do Lipy, a do Kamienia przyjedzie Pogoń. Czy „sokoły” zatrzymają zwycięski marsz leżajskiej ekipy? Przekonamy się w niedzielę, 7 września.5. kolejka:5. kolejka:

Wyniki 5. kolejki

UNIA NOWA SARZYNA - LKS BRZYSKA WOLA 2:0 (1:0)

Madej (15), Kostyra (90)

STAL II STALOWA WOLA - CZARNI LIPA 2:0 (0:0)

Radomski (88), Tereszkiewicz (90+3)

LZS DZIARY - TANEW WÓLKA TANEWSKA 4:3 (1:2)

Sobiło (45, 61), Madej (52), Łuczak (87) - D.Kokoszka (9), Góreczny (40), Kostyra (73)

POGOŃ LEŻAJSK - SŁOWIANIN GRĘBÓW 4:1 (2:1)

Maliarenko (6, 44), Kruk (72), Siara (82) - Nieradka (24)

OLIMPIA PYSZNICA - STAL NOWA DĘBA 0:1 (0:1)

Stypa (19)

SIARKA II - SPARTA JEŻOWE 3:0 (1:0)

Zawół (11), Kahsay (63, 75)

JEZIORAK CHWAŁOWICE - SAN KŁYŻÓW 3:1 (1:1)

Kacper Wydra (28, 37, 76) - Pyz (20)

pauzował SOKÓŁ KAMIEŃ

7. kolejka

6 września: Czarni - Zdziary (11), Stal ND - Siarka II (13), Brzyska Wola - Stal II (16), Jeziorak - Unia (16), 7 września: Słowianin - Olimpia (14), San - Sparta (16), Sokół - Pogoń (16), pauzuje Tanew.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Mariusz Biel

