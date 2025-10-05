Miesięcznik
Osiedle Leśna
Dariusz Drelich (Sokół Nisko)
3.0 / 5
5 października 2025

Pierwsze domowe zwycięstwo Sokoła Nisko

Premierowe w tym sezonie zwycięstwo na swoim stadionie i dopiero druga wygraną w bieżących rozgrywkach zanotował Sokół Nisko. Jedenastka trenera Pacholarza pokonała Czarnych Jasło 2:1, zdobywając obydwie bramki po stałych fragmentach gry.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W 8. minucie, Przemysław Bednarz posłał ze środka boiska piłkę pod pole karne, a tam Dawid Bieniasz wykorzystał błąd Arkadiusza Barana, wbiegł w pole karne i został przez obrońcę Czarnych faulowany. Rzut karny zamieniła na gola Krystian Pietrzyk.
W 32. minucie Sokół zdobył drugą bramkę. Przed polem karnym Czarnych był faulowany Szymon Zwolski. Z rzutu wolnego huknął Bieniasz. Piłką odbiła się od od wewnętzrne strony poprzeczki, odbiła się od ziemi i najszybciej przy niej znalazł się Zwoski i futbolówka zatrzepotała się w siatce.
Czarni jedyną bramkę zdobyli w 70. minucie. Po zagraniu Karola Rzońcy, celnie z pola karnego uderzył niepilnowany Adrian Nowaka.

Sokół Nisko – Czarni Jasło 2:1 (2:0)
1-0 Pietrzyk (8-rzut karny), 2-0 Zwolski (33), 2-1 Nowak (700
Sokół: Konefał – Maćkowiak, Halamaka, Stępień, Drelich, Lebioda, Bieniasz (90 Zakalyk), Pietrzyk (83 Król), Bednarz (85 Kuca), Zwolski (65 Olszowy)
Czarni: Dutka – Kasperkowicz (85 Biernacki), Horodenko, Baran, Brągiel, Potera (75 Fara), Mastaj (50 Szot), Kmiotek, Nowak, Ponomarenko, Macnar (62 Rzońca).
Sędziował Paweł Kantor (Dębica).
Żółte kartki: Maćkowiak - Horodenko

