Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!

W ostatnim występie lider ze Stalowej Woli w ostatnim swoim występie nie zostawiły suchej nitki na zespołach z Nowej Dęby, natomiast Vega II i Vega III walczyły w Cmolasie z drużynami Stali Mielec i SSKiR Cmolas. Trzy mecze zakończyły zwycięstwami, a tylko w jednym spotkaniu z Stalą Mielec, trzeci zespół Vegi musiał uznać wyższość siatkarek Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Vega - KPS II Nowa Dęba 2:0 (25:6, 25:5)
Vega - KPS II Nowa Dęba 2:0 (25:7, 25:5)
SKKiR Cmolas - Vega III 0:2 (11:25, 20:25)
SMS Stal Mielec - Vega III 2:0 (25:18, 25:17)
SMS Stal Mielec - Vega II 1:2 (20:25, 25:16, 15:17)
SSKiR Cmolas - Vega II 0:2 (13:25, 18:25)
Tabela za podkarpackasiatkowka.pl
Komentarze