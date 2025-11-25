25 listopada 2025

Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!

Taka jest kolejność tabeli ligowej grupy I po pierwszym etapie rozgrywek siatkarskich w województwie podkarpackim w kategorii Młodziczek. Podopieczne trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego były jesienią 2025 roku dla swoich rywalek poza zasięgiem. Pierwsza drużyna zakończyła zmagania ligowe z kompletem zwycięstw, nie tracąc w 12 meczach ani jednego seta!