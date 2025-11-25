Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
fot. VEGA MOSiR Stalowa Wola/facebook
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 listopada 2025

Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!

Taka jest kolejność tabeli ligowej grupy I po pierwszym etapie rozgrywek siatkarskich w województwie podkarpackim w kategorii Młodziczek. Podopieczne trenerów: Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego były jesienią 2025 roku dla swoich rywalek poza zasięgiem. Pierwsza drużyna zakończyła zmagania ligowe z kompletem zwycięstw, nie tracąc w 12 meczach ani jednego seta!

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ostatnim występie lider ze Stalowej Woli w ostatnim swoim występie nie zostawiły suchej nitki na zespołach z Nowej Dęby, natomiast Vega II i Vega III walczyły w Cmolasie z drużynami Stali Mielec i SSKiR Cmolas. Trzy mecze zakończyły zwycięstwami, a tylko w jednym spotkaniu z Stalą Mielec, trzeci zespół Vegi musiał uznać wyższość siatkarek Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Vega - KPS II Nowa Dęba 2:0 (25:6, 25:5)
Vega - KPS II Nowa Dęba 2:0 (25:7, 25:5)
SKKiR Cmolas - Vega III 0:2 (11:25, 20:25)
SMS Stal Mielec - Vega III 2:0 (25:18, 25:17)
SMS Stal Mielec - Vega II 1:2 (20:25, 25:16, 15:17)
SSKiR Cmolas - Vega II 0:2 (13:25, 18:25)

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Stalowa Wola
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Stalowa Wola
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko
Stalowa Wola
Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
Stalowa Wola
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
Olimpia ponownie wyrwała Stali zwycięstwo w ostatnich sekundach gry
Stalowa Wola
Olimpia ponownie wyrwała Stali zwycięstwo w ostatnich sekundach gry
Pokaz mocy kadetów Kuźni Koszykówki w meczu z Basketball Clinic
Stalowa Wola
Pokaz mocy kadetów Kuźni Koszykówki w meczu z Basketball Clinic
W niedzielę ligowe ostatki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
W niedzielę ligowe ostatki w Stalowej Woli
Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem
Stalowa Wola
Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu