Pierogi, rękodzieło i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na Lasowiacki Festiwal Pierogów i Rzemiosła

Festiwal potrwa od godz. 14 do 20. Przez całe popołudnie na rynku będzie można spróbować pierogów przygotowanych według regionalnych receptur, kupić tradycyjne wyroby kulinarne oraz rękodzieło lokalnych twórców.

W programie znalazły się również pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł. Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pracę pszczelarzy, zielarzy, garncarzy i plecionkarzy, a część atrakcji będzie miała charakter interaktywny.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów wydarzenia będzie pokaz kulinarny z degustacją prowadzony przez Karola Okrasę. Znany kucharz pojawi się w Rozwadowie, by zaprezentować własną interpretację lasowiackich smaków.

Na scenie głównej przez cały dzień występować będą kapele, chóry i zespoły ludowe. O godz. 17.00 rozpocznie się koncert „Lasowiacy i przyjaciele” z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka oraz zespołów polonijnych z Vancouver, Londynu i Leicester.

Finałem festiwalu będzie wręczenie nagród w konkursie „O Złotą Misę” oraz przyznanie tytułu „Lasowiacka Firma Roku”.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Program wydarzenia:

RYNEK W ROZWADOWIE

14.00–20.00

- Kiermasz pierogów i innych kulinariów tradycyjnych

- Sprzedaż wytworów rękodzielniczych i rzemieślniczych

- Pokazy i warsztaty rzemieślnicze m.in.: pszczelarstwo, zielarstwo, garncarstwo, plecionkarstwo

- Kreatywne animacje dla rodzin

SCENA GŁÓWNA

14.00 – Rozpoczęcie VII Lasowiackiego Festiwalu Pierogów oraz V Lasowiackiego Festiwalu Rzemiosła

14.10 – Orkiestra Dęta MDK pod kier. Radosława Palucha i Mażoretki „Różanki" RDK

pod kier. Natalii Siek

14.20 – Kapela Ludowa Jeżowianie

15.00 – Rozdanie nagród w konkursie „Ludowy Bukiet Kwietny"

16.30 – Chór Lasowiacy pod dyr. Kateryny Serediuk

17.00 – „Lasowiacy i przyjaciele" – koncert: ZPiT „Lasowiacy" im. I. Wachowiaka, ZPiT „Polonez" z Vancouver, ZPiT „Karolinka" z Londynu, ZPiT „Polesie" z Leicester

19.00 – Lasowiacki Flash Mob

19.20 – Rozdanie nagród w konkursie „O Złotą Misę" oraz przyznanie tytułu „Lasowiacka Firma Roku"

20.00 – Zakończenie VII Lasowiackiego Festiwalu Pierogów i V Lasowiackiego Festiwalu Rzemiosła

SCENA POD STUDNIĄ

15.15 – KAROL OKRASA – pokaz kulinarny z degustacją