Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 15 lipca 2026

Pierogi, rękodzieło i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na Lasowiacki Festiwal Pierogów i Rzemiosła

Rynek w Rozwadowie znów zamieni się w centrum lasowiackiej kultury i smaków. W niedzielę, 19 lipca, odbędzie się VII Lasowiacki Festiwal Pierogów oraz V Lasowiacki Festiwal Rzemiosła. Organizatorzy zapowiadają nie tylko kiermasz tradycyjnych potraw, ale też warsztaty dawnych zawodów, koncerty i spotkanie z kucharzem Karolem Okrasą.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Festiwal potrwa od godz. 14 do 20. Przez całe popołudnie na rynku będzie można spróbować pierogów przygotowanych według regionalnych receptur, kupić tradycyjne wyroby kulinarne oraz rękodzieło lokalnych twórców.

W programie znalazły się również pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł. Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pracę pszczelarzy, zielarzy, garncarzy i plecionkarzy, a część atrakcji będzie miała charakter interaktywny.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów wydarzenia będzie pokaz kulinarny z degustacją prowadzony przez Karola Okrasę. Znany kucharz pojawi się w Rozwadowie, by zaprezentować własną interpretację lasowiackich smaków.

Na scenie głównej przez cały dzień występować będą kapele, chóry i zespoły ludowe. O godz. 17.00 rozpocznie się koncert „Lasowiacy i przyjaciele” z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka oraz zespołów polonijnych z Vancouver, Londynu i Leicester.

Finałem festiwalu będzie wręczenie nagród w konkursie „O Złotą Misę” oraz przyznanie tytułu „Lasowiacka Firma Roku”.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Program wydarzenia:

RYNEK W ROZWADOWIE
14.00–20.00

- Kiermasz pierogów i innych kulinariów tradycyjnych

- Sprzedaż wytworów rękodzielniczych i rzemieślniczych

- Pokazy i warsztaty rzemieślnicze m.in.: pszczelarstwo, zielarstwo, garncarstwo, plecionkarstwo

- Kreatywne animacje dla rodzin

SCENA GŁÓWNA

14.00 – Rozpoczęcie VII Lasowiackiego Festiwalu Pierogów oraz V Lasowiackiego Festiwalu Rzemiosła

14.10 – Orkiestra Dęta MDK pod kier. Radosława Palucha i Mażoretki „Różanki" RDK

pod kier. Natalii Siek

14.20 – Kapela Ludowa Jeżowianie

15.00 – Rozdanie nagród w konkursie „Ludowy Bukiet Kwietny"

16.30 – Chór Lasowiacy pod dyr. Kateryny Serediuk

17.00 – „Lasowiacy i przyjaciele" – koncert: ZPiT „Lasowiacy" im. I. Wachowiaka, ZPiT „Polonez" z Vancouver, ZPiT „Karolinka" z Londynu, ZPiT „Polesie" z Leicester

19.00 – Lasowiacki Flash Mob

19.20 – Rozdanie nagród w konkursie „O Złotą Misę" oraz przyznanie tytułu „Lasowiacka Firma Roku"

20.00 – Zakończenie VII Lasowiackiego Festiwalu Pierogów i V Lasowiackiego Festiwalu Rzemiosła

SCENA POD STUDNIĄ

15.15 – KAROL OKRASA – pokaz kulinarny z degustacją

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zaczytają się w zieleni. Biblioteka w Stalowej Woli zmieni swój hol
Stalowa Wola
Zaczytają się w zieleni. Biblioteka w Stalowej Woli zmieni swój hol
Po 11 latach Motyl znów na podium. Mikołaj Dubaj wicemistrzem Polski
Po 11 latach Motyl znów na podium. Mikołaj Dubaj wicemistrzem Polski
70 lat Unii Skowierzyn. Jubileusz pełen wspomnień, podziękowań i wyróżnień
Stalowa Wola
70 lat Unii Skowierzyn. Jubileusz pełen wspomnień, podziękowań i wyróżnień
Zamknięta droga między Niskiem a Przyszowem
Nisko
Zamknięta droga między Niskiem a Przyszowem
Recital autorski Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia
Stalowa Wola
Recital autorski Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia
Będzie aktualizacja strategii dla MOF Stalowej Woli
Stalowa Wola
Będzie aktualizacja strategii dla MOF Stalowej Woli
Niżańska policja zaprasza na piknik rodzinny
Nisko
Niżańska policja zaprasza na piknik rodzinny
Nadwiślański Fashion Week 2026. Moda, kultura i turystyka połączą region
Nadwiślański Fashion Week 2026. Moda, kultura i turystyka połączą region
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu