Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów

Do udziału zaproszone są Koła Gospodyń Wiejskich, restauratorzy oraz producenci pierogów, którzy chcą zaprezentować swoje kulinarne umiejętności szerokiej publiczności. Głównym punktem programu będzie konkurs „O Złotą Misę”. W tym roku uczestnicy zmierzą się z tematem pierogów z farszem ziemniaczanym. Jury oceni nie tylko smak potraw, ale również sposób podania i kreatywność wykonawców.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe. W kategorii Kół Gospodyń Wiejskich do zdobycia jest pula 10 tys. zł. Restauratorzy i przedsiębiorcy powalczą o nagrody w wysokości 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 1,5 tys. zł za drugie oraz 500 zł za trzecie.

Lasowiacki Festiwal Pierogów to jednak znacznie więcej niż konkurs. Podczas wydarzenia odbędzie się kiermasz pierogów i regionalnych specjałów, dzięki któremu odwiedzający będą mogli spróbować tradycyjnych smaków inspirowanych kuchnią dawnych pokoleń.

Nie zabraknie także atrakcji artystycznych. Na scenie wystąpią regionalne zespoły folklorystyczne, a pokaz kulinarny poprowadzi znany kucharz Karol Okrasa. W programie znalazły się również występy zespołów polonijnych z Kanady, Londynu i Leicesteru.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Zgłoszenia do udziału w festiwalu przyjmowane są do 9 lipca. Aby zgłosić swój udział w VII Lasowiackim Festiwalu Pierogów, należy: wypełnić formularz online, dostępny pod adresem: https://forms.gle/XovQiPko254pzEMf9 lub przesłać podpisaną Kartę zgłoszenia (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: lasowiackiepierogi@gmail.com

VII Lasowiacki Festiwal Pierogów odbędzie się 19 lipca na Rynku w Rozwadowie.