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Stalowa Wola 27 czerwca 2026

Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów

Już 19 lipca Rynek w Rozwadowie ponownie zamieni się w kulinarną stolicę regionu. Przed nami VII Lasowiacki Festiwal Pierogów - wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników tradycyjnej kuchni, regionalnego folkloru i rodzinnej atmosfery. Organizatorzy właśnie rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń do konkursu oraz kiermaszu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do udziału zaproszone są Koła Gospodyń Wiejskich, restauratorzy oraz producenci pierogów, którzy chcą zaprezentować swoje kulinarne umiejętności szerokiej publiczności. Głównym punktem programu będzie konkurs „O Złotą Misę”. W tym roku uczestnicy zmierzą się z tematem pierogów z farszem ziemniaczanym. Jury oceni nie tylko smak potraw, ale również sposób podania i kreatywność wykonawców.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody finansowe. W kategorii Kół Gospodyń Wiejskich do zdobycia jest pula 10 tys. zł. Restauratorzy i przedsiębiorcy powalczą o nagrody w wysokości 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 1,5 tys. zł za drugie oraz 500 zł za trzecie.

Lasowiacki Festiwal Pierogów to jednak znacznie więcej niż konkurs. Podczas wydarzenia odbędzie się kiermasz pierogów i regionalnych specjałów, dzięki któremu odwiedzający będą mogli spróbować tradycyjnych smaków inspirowanych kuchnią dawnych pokoleń.

Nie zabraknie także atrakcji artystycznych. Na scenie wystąpią regionalne zespoły folklorystyczne, a pokaz kulinarny poprowadzi znany kucharz Karol Okrasa. W programie znalazły się również występy zespołów polonijnych z Kanady, Londynu i Leicesteru.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Zgłoszenia do udziału w festiwalu przyjmowane są do 9 lipca. Aby zgłosić swój udział w VII Lasowiackim Festiwalu Pierogów, należy: wypełnić formularz online, dostępny pod adresem: https://forms.gle/XovQiPko254pzEMf9 lub przesłać podpisaną Kartę zgłoszenia (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: lasowiackiepierogi@gmail.com

VII Lasowiacki Festiwal Pierogów odbędzie się 19 lipca na Rynku w Rozwadowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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