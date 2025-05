Pieniądze dla KGW na ogródki, warsztaty i sprzątanie terenów zielonych

Program wspiera działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych. Chodzi głównie o organizację warsztatów przyrodniczych i ekologicznych, tworzenie oraz pielęgnowanie wspólnych przestrzeni zielonych i ogrodów społecznych (warzywnych, ziołowych, deszczowych), inicjatywy związane z ochroną wiejskiego krajobrazu oraz promowaniem rodzimych gatunków roślin, edukację w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych, działania na rzecz oszczędzania wody i energii, sprzątanie terenów zielonych, sadzenie drzew i krzewów, tworzenie ścieżek edukacyjnych, warsztaty ograniczające marnowanie żywności.

Każde koło zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie autorskiego projektu.

Łączna pula środków wynosi 100 000 zł, a maksymalna kwota grantu to 10 000 zł.

Wniosek należy złożyć do 31 lipca br. do godz. 23:59, wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.pomaganie-krzepi.pl/generator.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz jej profilu na Facebooku, do 30 września br.