Piękna wieś nad Pyszenką

Konkurs od siedmiu lat organizuje samorząd województwa. Jest częścią operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka” i stanowi integralną część dużego Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, którego wersja na lata 2026-31 została niedawno zatwierdzona przez Sejmik Podkarpacia.

Wieś walcząca o prymat w wojewódzkim konkursie musi być atrakcyjna, ale nie tylko przez walory krajobrazowe. Ona musi być atrakcyjna przede wszystkim dla jej mieszkańców. Osiąga się to przez troskę o wspólną przestrzeń, realizację ciekawych inicjatyw, wykorzystywanie nowych technologii i ogólnie rozwiązań poprawiających życie. W tegorocznej edycji jury położyło najwyżej ceniło wsie inteligentne. Obowiązuje zasada, że jedna gmina może zgłosić do konkursu tylko jedną wieś. Jurorzy wybierają dziesiątkę finalistów i wtedy dają szansę internautom. „Piękna Wieś Podkarpacka” łączy bowiem w sobie konkurs i plebiscyt. Internauci wybierają swojego laureata, który też jest nagradzany. O zainteresowaniu konkursem najlepiej świadczy fakt, że w fazie tegorocznego głosowania internetowego, głosy na wybrane wsie spłynęły aż z 40. krajów świata.

W tym roku najpiękniejszą wsią województwa nad Sanem został Ostrów w gminie Radymno. Co ciekawe, na Ostrów wskazali zarówno jurorzy, jak i internauci. Drugie miejsce zajęły Górki (gm. Brzozów), a trzecie Ruda (gm. Radomyśl Wielki). Gala laureatów odbyła się podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w Rzeszowie. Łukasz Bajgierowicz, wójt gminnej Pysznicy wrócił z Forum, z tarczą, czyli dyplomem i 7 tys. zł nagrody pieniężnej.