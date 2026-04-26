Stalowa Wola 26 kwietnia 2026

„Piękna młynareczka” w RDK „Sokół”

W niedzielę, 3 maja, najmłodsi widzowie wraz z rodzicami będą mogli zobaczyć wyjątkowy spektakl w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Na scenie wystąpi Teatr Lalkowy Przytulanka ze sztuką „Piękna młynareczka”.

Karolina Kusińska

Spektakl przenosi widzów do Kotowej Woli - miejsca o bogatej historii rzemieślniczej, niegdyś znanego z wytopu żelaza i pracy licznych kuźni. Akcja rozgrywa się w pobliżu wodnego młyna i kuźni, gdzie pierwszoplanowe wydarzenia należą jednak nie do ludzi, lecz do postaci baśniowych.

Na scenie pojawią się m.in. Leśne Licha, Iskierka, Kot, Sowa oraz przebiegły Wodnik. To one - jak podkreślają twórcy - najlepiej znają sekrety świata i dzięki sprytowi oraz pomysłowości potrafią stawić czoła zagrożeniom.

Choć w tle obecni są Młynarka i Kowal, to właśnie baśniowe postacie prowadzą widza przez opowieść o walce dobra ze złem.

Spektakl powstał na podstawie scenariusza i reżyserii Janiny Wań. Na scenie wystąpi zespół aktorów i animatorów: Teresa Makar, Jan Hamera, Stanisław Tunia, Jolanta Revuelta, Maria Łojek, Danuta Kazanecka, Elżbieta Pikus, Helena Kołodziej, Joanna Chmielnicka oraz Magdalena Wojczuk.

Przedstawienie odbędzie się 3 maja o godz. 11. Bilety kosztują 15 zł.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego rodzinnego spotkania z teatrem, który łączy lokalne inspiracje z baśniową opowieścią.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

