Pięciu pijanych rowerzystów zatrzymanych jednego dnia

Do wszystkich pięciu kontroli doszło 24 września. Jak informują policjanci, rowerzyści zdecydowali się na jazdę mimo wcześniej spożywanego alkoholu.

Niechlubnym rekordzistą okazał się 34-latek skontrolowany w Chwałowicach. Badanie wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Pozostali czterej zatrzymani rowerzyści mieli od 0,5 do 2 promili.

Policjanci uniemożliwili całej piątce dalszą jazdę. Za kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu każdy z mężczyzn został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Policja przypomina, że jazda rowerem po alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale również dla pozostałych uczestników ruchu.

Źródło: KPP Stalowa Wola