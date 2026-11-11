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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów 11 listopada 2026

Pięciokrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski trenował z pięściarzami Stali Boxing Team

Stalowa Wola stała się miejscem wyjątkowego spotkania z jedną z największych gwiazd światowego boksu. Julio César La Cruz - dwukrotny mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata - przyjechał na zaproszenie trenera Stali Boxing Team, Beniamina Zarzecznego, by poprowadzić trzygodzinne seminarium bokserskie. Z bezcennej okazji trenowania pod okiem kubańskiego mistrza skorzystało ponad 40 młodych zawodników i zawodniczek.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Seminarium miało szczególny wymiar szkoleniowy. Uczestnicy mogli zobaczyć z bliska technikę, sposób poruszania się i ringowe rozwiązania stosowane przez mistrza. Była to szansa, by zobaczyć, jak wygląda boks na najwyższym poziomie, poznać nowe rozwiązania techniczne i przekonać się, jak wiele pracy, dyscypliny oraz konsekwencji wymaga droga na sportowy szczyt.

Gość stalowowolskiego seminarium to postać doskonale znana kibicom boksu na całym świecie. Julio César La Cruz, nazywany „La Sombra”, czyli „Cień”, należy do najbardziej utytułowanych przedstawicieli kubańskiej szkoły pięściarskiej.

Jego sportowy dorobek robi ogromne wrażenie. Kubańczyk dwukrotnie zdobywał złoty medal igrzysk olimpijskich. Pierwszy raz triumfował w 2016 roku w Rio de Janeiro, gdzie został mistrzem olimpijskim w kategorii półciężkiej. Pięć lat później powtórzył ten sukces podczas igrzysk w Tokio, tym razem zwyciężając w wadze ciężkiej.Olimpijskie złota to tylko część osiągnięć kubańskiego pięściarza. Julio César La Cruz aż pięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza świata w wadze półciężkiej. Dokonywał tego podczas czempionatów w 2011, 2013, 2015, 2017 i 2021 roku. W swoim dorobku ma również liczne sukcesy na igrzyskach panamerykańskich.

Co ciekawe, choć La Cruz jest przede wszystkim legendą boksu olimpijskiego, w maju 2022 roku zadebiutował również na zawodowym ringu, łącząc występy profesjonalne z karierą amatorską.W kwietniu 2025 roku odniósł jedno z ważniejszych zwycięstw w zawodowym boksie. Podczas gali w kubańskim Varadero pokonał Dilana Prašovicia przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Pojedynek był eliminatorem do walki o mistrzowski pas federacji WBA w kategorii bridger. La Cruz trzykrotnie posłał rywala na deski, a sędzia przerwał walkę.W tym samym roku Kubańczyk wywalczył również brązowy medal mistrzostw świata federacji World Boxing w Liverpoolu, rywalizując w kategorii superciężkiej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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