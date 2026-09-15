Pięć zwycięstw Helenki Pizło w Krakowie

Helena Pizło rozpoczęła rywalizację w grupie C, w której wygrała wszystkie trzy spotkania. Najpierw pokonała Wiktorię Kowalewską 10:5, następnie Tadeusza Bubaka-Kraszkiewicza 10:5, a na zakończenie tej fazy Bruno Moszkowicza 10:3.

W grupie finałowej Pizło wygrała kolejne dwa mecze, z Tymonem Bobcem z Dragon-Tennis Team-Pro Kraków 10:7 i Ignacym Szalką z Czarnych Rzeszów 10:7. Jedyna porażka przyszła w pojedynku z Jakubem Królem (Błonia Kraków) 7:10, który został zwycięzcą turnieju, a nasza zawodniczka zakończyła zawody na drugim miejscu. Miejsce trzecie przypadło Ignacemu Szalce.