Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
komora
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 listopada 2025

Pięć zakazów to za mało. 21-latek znów wsiadł za kierownicę

Policjanci stalowowolskiej drogówki zatrzymali 21-letniego kierowcę peugeota, który wsiadł za kierownicę mimo aż pięciu obowiązujących go sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Jakby tego było mało - mężczyzna prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz ponownie stanie przed sądem.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymania doszło 17 listopada po godz. 23 na ul. Spacerowej w Stalowej Woli. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli peugeota. Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie pięć aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. Mundurowi przeprowadzili również badanie stanu trzeźwości, które wykazało ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie.

21-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce usłyszy zarzuty.

Przypomnijmy: zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
SOTTO VOCE dla Niepodległej. Poruszający koncert w MOPS
Stalowa Wola
SOTTO VOCE dla Niepodległej. Poruszający koncert w MOPS
Policyjne spotkanie o zachowaniu w sytuacjach kryzysowych
Stalowa Wola
Policyjne spotkanie o zachowaniu w sytuacjach kryzysowych
Stalowa Wola mówi „nie” przemocy. Razem w akcji „Dzieciństwo bez przemocy”
Stalowa Wola
Stalowa Wola mówi „nie” przemocy. Razem w akcji „Dzieciństwo bez przemocy”
Nowy podjazd przed SOR już gotowy
Stalowa Wola
Nowy podjazd przed SOR już gotowy
W tym roku w Stalowej Woli urodziło się 19 wcześniaków
Stalowa Wola
W tym roku w Stalowej Woli urodziło się 19 wcześniaków
Oratorium „Zło Dobrem Zwyciężaj” zabrzmi w stalowowolskiej bazylice
Stalowa Wola
Oratorium „Zło Dobrem Zwyciężaj” zabrzmi w stalowowolskiej bazylice
Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu
Stalowa Wola
Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu
Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu
Stalowa Wola
Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu