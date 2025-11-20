Pięć zakazów to za mało. 21-latek znów wsiadł za kierownicę

Do zatrzymania doszło 17 listopada po godz. 23 na ul. Spacerowej w Stalowej Woli. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli peugeota. Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie pięć aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. Mundurowi przeprowadzili również badanie stanu trzeźwości, które wykazało ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie.

21-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce usłyszy zarzuty.

Przypomnijmy: zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.