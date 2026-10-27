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Fot. Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki/facebook)
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Stalowa Wola 27 października 2026

Pięć „Stalówek” w kadrze Podkarpacia. Zuzanna Litowczuk z nagrodą MVP

W Proszowicach odbył się Turniej Koszykówki Dziewcząt z udziałem przygotowującej się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dywizji B kadry województwa podkarpackiego Młodziczek (roczniki 2012 i młodsze). W drużynie znalazło się pięć zawodniczek Stali Stalowa Wola: Oliwia Kopeć, Liliana Rzeszutko, Emilia Durd, Julia Zawisza i Zuzanna Litowczuk, którą organizatorzy wybrali najlepszą zawodniczką kadry Podkarpacia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Przeciwnikami naszego zespołu były: MOSiR Bochnia, Akademii Koszykówki Ożarów oraz kadra województwa małopolskiego. Podkarpacie odniosło dwa zwycięstwa, nad MOSiR Bochnia 64:53 i Akademią Koszykówki Ożarów 111:20, natomiast w meczu o pierwsze miejsce poniosło porażkę z Kadrą Małopolski 24:98. Trenerami kadry wojewódzkiej są: Mirosław Gosztyła z Rzeszowa i Artur Karlik ze Stalowej Woli.

Organizatorzy przyznali  nagrody indywidualne. MVP, czyli najlepszą zawodniczką w drużynie Podkarpacia wybrana została Zuzanna Litowczuk (na zdjęciu) ze Stali Stalowa Wola. 

Za dwa tygodnie w Karpaczu Młodziczki z Podkarpacia wystąpią w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dywizji B. Do rywalizacji przystąpią kadry województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego,  podlaskiego, podkarpackiego, opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Zdjęcia Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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