Pięć „Stalówek” w kadrze Podkarpacia. Zuzanna Litowczuk z nagrodą MVP

Przeciwnikami naszego zespołu były: MOSiR Bochnia, Akademii Koszykówki Ożarów oraz kadra województwa małopolskiego. Podkarpacie odniosło dwa zwycięstwa, nad MOSiR Bochnia 64:53 i Akademią Koszykówki Ożarów 111:20, natomiast w meczu o pierwsze miejsce poniosło porażkę z Kadrą Małopolski 24:98. Trenerami kadry wojewódzkiej są: Mirosław Gosztyła z Rzeszowa i Artur Karlik ze Stalowej Woli.

Organizatorzy przyznali nagrody indywidualne. MVP, czyli najlepszą zawodniczką w drużynie Podkarpacia wybrana została Zuzanna Litowczuk (na zdjęciu) ze Stali Stalowa Wola.

Za dwa tygodnie w Karpaczu Młodziczki z Podkarpacia wystąpią w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dywizji B. Do rywalizacji przystąpią kadry województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Zdjęcia Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki