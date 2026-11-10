Pięć „Stalówek” na OOM. Zuzanna Litowczuk wśród najlepszych zbierających

W turnieju uczestniczyło około 150 zawodniczek z dziewięciu reprezentacji wojewódzkich. W ciągu czterech dni zespoły rozegrały łącznie 20 spotkań. W składzie kadry Podkarpacia znalazło się aż pięć koszykarek Stali Stalowa Wola: Zuzanna Litowczuk, Emilia Durda, Liliana Rzeszutko, Oliwia Kopeć i Julia Zawisza (wszystkie z rocznika 2013).

„Stalówki” wyraźnie zaznaczyły swoją obecność, wyróżniając się na tle całego zespołu. Potwierdzają to również indywidualne statystyki. Zuzanna Litowczuk zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji najlepiej zbierających zawodniczek turnieju, notując średnio 8 zbiórek na mecz. Z kolei Oliwia Kopeć była trzecią najlepszą strzelczynią reprezentacji Podkarpacia, zdobywając łącznie 40 punktów.

Na inaugurację Podkarpacie uległo Podlasiu 39:61, a następnie musiało uznać wyższość zdecydowanie najmocniejszej ekipy turnieju - Dolnośląskiego, przegrywając 32:110. Pierwsze zwycięstwo przyszło w starciu z Lubelskiem 64:46, następnie nasza reprezentacja przegrała z Lubuskiem 37:71 i w ostatnim swoim występie, w meczu o 7. miejsce pokonała Opolskie 59:45. Najważniejszą stawką rywalizacji w Dywizji B były dwa miejsca premiowane awansem do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, do Dywizji A. Wywalczyły je reprezentacje Dolnośląskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Obie drużyny potwierdziły swoją przewagę w decydujących spotkaniach. Dolny Śląsk pokonał Zachodniopomorskie 77:56, natomiast Kujawsko-Pomorskie zwyciężyło z Podlasiem 70:46.

Ostateczna klasyfikacja turnieju: Dolnośląskie - awans do Dywizji A, 2. Kujawsko-Pomorskie - awans do Dywizji A, 3. Zachodniopomorskie, 4. Podlaskie, 5. Warmińsko-Mazurskie, 6. Lubuskie, 7. Podkarpackie, 8. Opolskie, 9. Lubelskie