Pięć nowych elektrycznych autobusów wyjechało na ulice Stalowej Woli

- Miasto Stalowa Wola na pięć supernowoczesnych, ekologicznych, nieemisyjnych autobusów elektrycznych pozyskało 90 proc. dofinansowania - podkreślił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nowe pojazdy to 12-metrowe autobusy elektryczne wyprodukowane przez polską firmę Solaris. Oprócz autobusów zakupiono również sześć mobilnych stanowisk do ich ładowania.

Wkład miasta wyniósł niespełna 1,5 mln zł

Jak poinformował prezydent, całkowita wartość projektu wyniosła 16 mln 600 tys. zł. Dzięki 90-procentowemu dofinansowaniu oraz możliwości odliczenia podatku VAT udział miasta ograniczył się do 1 mln 490 tys. zł.

- Patrząc na wartość jednego takiego autobusu po przetargu, to jest ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych brutto, a wkład własny miasta Stalowej Woli to 264 tysiące złotych - mówił Nadbereżny.

Prezydent zwracał uwagę, że nowe autobusy są niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów.

- Wszyscy w takim autobusie się zmieszczą. Podróżowanie nim jest komfortowe, bo bardzo ciche. Zarówno na zewnątrz taki autobus nie zakłóca ciszy miasta, środowiska, ale również wewnątrz jest bardzo komfortowy i dla pasażerów, i dla kierowców - zaznaczył.

Już 25 autobusów elektrycznych w miejskiej flocie

Po wprowadzeniu nowych pojazdów liczba autobusów elektrycznych eksploatowanych przez stalowowolską komunikację miejską wzrosła do 25.

Według danych przedstawionych podczas konferencji, z komunikacji miejskiej korzysta już blisko 3,7 mln pasażerów rocznie, a autobusy pokonują około 1,5 mln kilometrów każdego roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek podkreślała, że jest to ważny dzień dla mieszkańców miasta.

- To kolejne pięć elektrycznych, wygodnych autobusów. Mam nadzieję, że ten tabor będzie się ciągle jeszcze zmieniał. Życzę mieszkańcom przede wszystkim bezpiecznej podróży i w takich dobrych, rzeczywiście komfortowych warunkach - powiedziała.

Z kolei przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Elżbieta Kulpa wspominała początki swoich podróży komunikacją miejską.

- W 1980 roku przez kilka lat dojeżdżałam od rodziców z domu. Rzadko kiedy miałam wszystkie guziki po takiej podróży. Takie były MKS-y zatłoczone z Niska do Stalowej Woli - mówiła.

Dodała również, że warto zachęcać sąsiednie samorządy do współfinansowania bezpłatnych przejazdów dla swoich mieszkańców.

„Przeskok cywilizacyjny”

O zmianach, jakie zaszły w komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich lat, mówił także prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Ryszard Drobny.

- Jestem w komunikacji miejskiej od 11 lat i muszę powiedzieć, że zaczynałem od Jelczy, od autobusów, które niemiłosiernie dymiły. Miałem mnóstwo telefonów z pretensjami, dlaczego nas tak traktujecie. Dzisiaj to się całkowicie zmieniło - powiedział.

Jak podkreślił, nowoczesne autobusy elektryczne oznaczają „przeskok cywilizacyjny” zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.

Planowana żywotność nowych autobusów wynosi 15 lat. Producent udzielił pięcioletniej gwarancji na pojazdy, a gwarantowany zasięg przez osiem lat eksploatacji ma wynosić 280 kilometrów na jednym ładowaniu.

Miasto zapowiada kolejne zakupy

Podczas konferencji prezydent Nadbereżny przedstawił również plany dalszego rozwoju transportu publicznego.

Miasto przygotowuje budowę nowoczesnej zajezdni autobusowej w strefie gospodarczej. Inwestycja ma być wyposażona w instalację fotowoltaiczną, która będzie wspomagać ładowanie autobusów elektrycznych. Zajezdnia powstanie w sąsiedztwie budowanego przez MZK zakładu wytwarzania energii z paliwa RDF.

Jednocześnie trwa procedura związana z pozyskaniem kolejnych autobusów w ramach projektu o wartości blisko 100 mln zł. W planach jest zakup pięciu następnych autobusów elektrycznych, w tym trzech przegubowych o długości 18 metrów oraz dwóch standardowych pojazdów 12-metrowych.

Miasto przygotowuje także kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu dwóch autobusów hybrydowych.

Jeżeli wszystkie zapowiadane inwestycje zostaną zrealizowane, flota komunikacji miejskiej w Stalowej Woli będzie liczyć 30 autobusów elektrycznych, 11 autobusów spalinowych spełniających wysokie normy emisji oraz autobusy hybrydowe.

Na zakończenie uroczystości nowe autobusy zostały poświęcone przez księdza dziekana Wacława Gieńca.