Pięć firm chce zamontować nowe oświetlenie przy ul. Kasztanowej

Najtańszą ofertę, opiewającą na 167 009,72 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe Leszka Sokołowskiego z Biłgoraja. Pozostałe propozycje wynoszą od 178 tys. do 220 tys. zł. Każda z firm zadeklarowała 10-letni okres gwarancji i rękojmi.

W ramach inwestycji powstanie nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Zaplanowano budowę linii zasilającej oraz montaż 16 aluminiowych słupów z nowoczesnymi oprawami LED, które będą współpracować z funkcjonującym w mieście inteligentnym systemem sterowania oświetleniem.

Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy firma będzie miała pięć miesięcy na realizację zadania, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień.