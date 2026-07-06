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Stalowa Wola 4 lipca 2026

Pięć firm chce zamontować nowe oświetlenie przy ul. Kasztanowej

Pięć firm złożyło oferty w przetargu na budowę nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Stalowej Woli. Wszystkie propozycje mieszczą się w budżecie miasta, który na realizację inwestycji przeznaczył 300 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najtańszą ofertę, opiewającą na 167 009,72 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe Leszka Sokołowskiego z Biłgoraja. Pozostałe propozycje wynoszą od 178 tys. do 220 tys. zł. Każda z firm zadeklarowała 10-letni okres gwarancji i rękojmi.

W ramach inwestycji powstanie nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Zaplanowano budowę linii zasilającej oraz montaż 16 aluminiowych słupów z nowoczesnymi oprawami LED, które będą współpracować z funkcjonującym w mieście inteligentnym systemem sterowania oświetleniem.

Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy firma będzie miała pięć miesięcy na realizację zadania, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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