Pięć elektryków zasili miejski tabor. Trwa analiza ofert

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych jednoczłonowych. Oferty złożyły firmy MAN Truck & Bus Polska z Nadarzyna oraz Solaris Bus & Coach z Bolechowa-Osiedla. Wartość ofert wyniosła odpowiednio 7,47 mln zł oraz 6,83 mln zł. Na realizację tej części zamówienia miasto przeznaczyło 8,36 mln zł.

Druga część dotyczy zakupu trzech autobusów przegubowych. Także tutaj swoje propozycje przedstawiły te same firmy. MAN wycenił realizację zamówienia na 14,22 mln zł, natomiast Solaris na 13,24 mln zł. Budżet przewidziany na ten cel wynosi 14,02 mln zł.

Po zakończeniu procedury i dostarczeniu pojazdów flota komunikacji miejskiej w Stalowej Woli powiększy się do 30 autobusów elektrycznych. Wśród nich po raz pierwszy znajdą się trzy autobusy przegubowe, które mają zwiększyć możliwości przewozowe miejskiego transportu.

Zakup realizowany jest w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Zgodnie z założeniami nowe autobusy mają zostać dostarczone w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy.