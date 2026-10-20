Picie bliskiej osoby odbiera Ci spokój? Przyjdź na otwarte spotkanie Al-Anon w Stalowej Woli

Pomoc dla bliskich osób z problemem alkoholowym

Problem alkoholowy dotyka całej rodziny. Bliscy osoby pijącej często przez długi czas próbują radzić sobie sami – tłumaczą jej zachowanie, przejmują obowiązki, ukrywają konsekwencje picia i wierzą, że jeśli postarają się jeszcze bardziej, zdołają zmienić sytuację.

Z czasem mogą jednak czuć się coraz bardziej osamotnieni, bezsilni i wyczerpani. Właśnie do takich osób skierowane jest otwarte spotkanie informacyjne Grupy Rodzinnej Al-Anon „Metamorfoza”.

Odbędzie się ono w czwartek, 22 października 2026 roku, o godz. 13 w sali parafialnej „Kana” przy kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 41.

Czym jest Al-Anon?

Al-Anon tworzą krewni i przyjaciele osób, których życie zostało dotknięte przez alkoholizm bliskiego człowieka. Uczestnicy spotkań dzielą się własnym doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz uczą się, jak zadbać o siebie i odzyskać spokój, niezależnie od tego, czy osoba uzależniona nadal pije. al-anon.org.pl

Al-Anon nie jest terapią ani instytucją udzielającą porad. To wspólnota ludzi, którzy znają podobne problemy i mogą wzajemnie się zrozumieć. Podstawową zasadą spotkań jest anonimowość, a udział w nich jest bezpłatny.

Osobiste historie i możliwość rozmowy

Podczas czwartkowego spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest Al-Anon i na jakich zasadach działa wspólnota. Wyjaśnione zostanie również, w jaki sposób chroniona jest anonimowość osób przychodzących na spotkania.

Ważnym punktem będą osobiste historie członków grupy. Opowiedzą oni, jak wyglądało ich życie przed przystąpieniem do Al-Anon, z jakimi problemami się mierzyli oraz co zmieniło się dzięki uczestnictwu we wspólnocie.

Zaplanowano także dyskusję i czas na pytania. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne dotyczące działalności Al-Anon.

Nie musisz czekać, aż osoba pijąca zechce się leczyć

Na spotkanie można przyjść niezależnie od tego, czy osoba mająca problem z alkoholem podjęła leczenie, zachowuje abstynencję, czy nadal pije. Udział może być pierwszym krokiem do zrozumienia własnej sytuacji i znalezienia wsparcia.

Otwarte spotkanie informacyjne Al-Anon „Metamorfoza”:

Data: czwartek, 22 października 2026 roku

Godzina: 13

Miejsce: sala parafialna „Kana” przy kościele pw. Opatrzności Bożej

Adres: ul. Poniatowskiego 41 w Stalowej Woli

Grupa „Metamorfoza” prowadzi również regularne spotkania w każdy poniedziałek o godz. 17 w domu parafialnym przy kościele pw. Opatrzności Bożej. Ich termin i miejsce znajdują się także w oficjalnym wykazie Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce.