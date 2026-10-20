Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
5.0 / 5
Stalowa Wola 20 października 2026

Picie bliskiej osoby odbiera Ci spokój? Przyjdź na otwarte spotkanie Al-Anon w Stalowej Woli

Czy martwisz się, że ktoś z Twoich bliskich pije zbyt dużo? Próbujesz kontrolować sytuację, ukrywasz problem przed innymi, a codzienność coraz częściej wypełniają lęk, bezradność i zmęczenie? W czwartek, 22 października, w Stalowej Woli odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne Grupy Rodzinnej Al-Anon „Metamorfoza”.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Pomoc dla bliskich osób z problemem alkoholowym

Problem alkoholowy dotyka całej rodziny. Bliscy osoby pijącej często przez długi czas próbują radzić sobie sami – tłumaczą jej zachowanie, przejmują obowiązki, ukrywają konsekwencje picia i wierzą, że jeśli postarają się jeszcze bardziej, zdołają zmienić sytuację.

Z czasem mogą jednak czuć się coraz bardziej osamotnieni, bezsilni i wyczerpani. Właśnie do takich osób skierowane jest otwarte spotkanie informacyjne Grupy Rodzinnej Al-Anon „Metamorfoza”.

Odbędzie się ono w czwartek, 22 października 2026 roku, o godz. 13 w sali parafialnej „Kana” przy kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, przy ul. Poniatowskiego 41.

Czym jest Al-Anon?

Al-Anon tworzą krewni i przyjaciele osób, których życie zostało dotknięte przez alkoholizm bliskiego człowieka. Uczestnicy spotkań dzielą się własnym doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz uczą się, jak zadbać o siebie i odzyskać spokój, niezależnie od tego, czy osoba uzależniona nadal pije. al-anon.org.pl

Al-Anon nie jest terapią ani instytucją udzielającą porad. To wspólnota ludzi, którzy znają podobne problemy i mogą wzajemnie się zrozumieć. Podstawową zasadą spotkań jest anonimowość, a udział w nich jest bezpłatny.

Osobiste historie i możliwość rozmowy

Podczas czwartkowego spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest Al-Anon i na jakich zasadach działa wspólnota. Wyjaśnione zostanie również, w jaki sposób chroniona jest anonimowość osób przychodzących na spotkania.

Ważnym punktem będą osobiste historie członków grupy. Opowiedzą oni, jak wyglądało ich życie przed przystąpieniem do Al-Anon, z jakimi problemami się mierzyli oraz co zmieniło się dzięki uczestnictwu we wspólnocie.

Zaplanowano także dyskusję i czas na pytania. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne dotyczące działalności Al-Anon.

Nie musisz czekać, aż osoba pijąca zechce się leczyć

Na spotkanie można przyjść niezależnie od tego, czy osoba mająca problem z alkoholem podjęła leczenie, zachowuje abstynencję, czy nadal pije. Udział może być pierwszym krokiem do zrozumienia własnej sytuacji i znalezienia wsparcia.

Otwarte spotkanie informacyjne Al-Anon „Metamorfoza”:

Data: czwartek, 22 października 2026 roku
Godzina: 13
Miejsce: sala parafialna „Kana” przy kościele pw. Opatrzności Bożej
Adres: ul. Poniatowskiego 41 w Stalowej Woli

Grupa „Metamorfoza” prowadzi również regularne spotkania w każdy poniedziałek o godz. 17 w domu parafialnym przy kościele pw. Opatrzności Bożej. Ich termin i miejsce znajdują się także w oficjalnym wykazie Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
Stalowa Wola
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
Ewa i Jakub Podlodowscy opowiedzą o swoich wystawach
Stalowa Wola
Ewa i Jakub Podlodowscy opowiedzą o swoich wystawach
„Człowiek myślący” – wykład o człowieku i sztuce
Nisko
„Człowiek myślący” – wykład o człowieku i sztuce
Dwie rocznice, wspólna pamięć
Stalowa Wola
Dwie rocznice, wspólna pamięć
Po wiklinie czas na śpiew i gwarę. Przed nami kolejne warsztaty lasowiackie
Stalowa Wola
Po wiklinie czas na śpiew i gwarę. Przed nami kolejne warsztaty lasowiackie
„Sąsiedzka krew” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Sąsiedzka krew” w Stalowej Woli
Skontrolowali 728 kierowców
Stalowa Wola
Skontrolowali 728 kierowców
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
Stalowa Wola
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu