Piątka reprezentantów Stalowej Woli na podium Triathlon Kraśnik 2026

Zawody rozegrane 21 czerwca nad Zalewem Kraśnickim po raz kolejny potwierdziły swoją renomę jako jednej z najlepiej zorganizowanych imprez triathlonowych w kraju. Triathlon Kraśnik na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń tej dyscypliny w Polsce. Wysoki poziom sportowy, profesjonalna organizacja oraz stale rosnąca frekwencja przyciągają zawodników z całego kraju, a motto kraśnickiej imprezy brzmi: „Przegrywają jedynie nieobecni”.

Kolejny już w tym roku udany występ zanotował Krystian Bąk z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, który na wymagającym dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) wywalczył trzecie miejsce w kategorii M40 - czas 2:28:53.

Jacek Garbacik zdobył srebrny medal w kategorii M50 na dystansie sprint (750 m pływania, 20 km roweru i 5 km biegu) - czas 1:18:01, a na najwyższym stopniu podium stanął Piotr Rochowski, który zwyciężył w kategorii wiekowej M-9 na dystansie supersprint (300 m pływania, 10 km jazdy na rowerze i 2,5 km biegu), czas 50:21.

Szczególne powody do dumy mieli również strażacy ze Stalowej Woli. W ramach VII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Triathlonie złoty medal w klasyfikacji sztafet na dystansie olimpijskim wywalczyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W zwycięskim składzie znalazło się dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli: Jakub Polowski (pływanie) oraz Natan Baryła (bieg). Skład uzupełnił Paweł Gielarowiec z KP PSP w Leżajsku, rywalizujący na odcinku kolarskim.

Zdjęcia: SKP Strażak, Kinga Wermińska, Jacek Garbacik, Krasnik24.pl, Wild Sport Fotografia