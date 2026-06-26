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Reprezentanci SKP Strażak Rzeszów mieli w Krasniku dużo do powiedzenia. Od lewej: Natan Baryła (KP PSP Stalowa Wola), Michał Majka (KP PSP Jarosław), Paweł Gielarowiec (KP PSP Leżajsk), Jakub Polowski i Krystian Bąk (obydwaj KP PSP Stalowa Wola)
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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

Piątka reprezentantów Stalowej Woli na podium Triathlon Kraśnik 2026

Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Piotr Rochowski oraz sztafeta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - z Jakubem Polowskim i Natanem Baryłą z KP PSP w Stalowej Woli w składzie - stanęli na podium 13 Triathlon Kraśnik 2026 - VII Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Triathlonie.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody rozegrane 21 czerwca nad Zalewem Kraśnickim po raz kolejny potwierdziły swoją renomę jako jednej z najlepiej zorganizowanych imprez triathlonowych w kraju. Triathlon Kraśnik na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń tej dyscypliny w Polsce. Wysoki poziom sportowy, profesjonalna organizacja oraz stale rosnąca frekwencja przyciągają zawodników z całego kraju, a motto kraśnickiej imprezy brzmi: „Przegrywają jedynie nieobecni”.

Kolejny już w tym roku udany występ zanotował Krystian Bąk z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, który na wymagającym dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) wywalczył trzecie miejsce w kategorii M40 - czas 2:28:53.

Jacek Garbacik zdobył srebrny medal w kategorii M50 na dystansie sprint (750 m pływania, 20 km roweru i 5 km biegu) - czas 1:18:01, a na najwyższym stopniu podium stanął Piotr Rochowski, który zwyciężył w kategorii wiekowej M-9 na dystansie supersprint (300 m pływania, 10 km jazdy na rowerze i 2,5 km biegu), czas 50:21.

Szczególne powody do dumy mieli również strażacy ze Stalowej Woli. W ramach VII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Triathlonie złoty medal w klasyfikacji sztafet na dystansie olimpijskim wywalczyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W zwycięskim składzie znalazło się dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli: Jakub Polowski (pływanie) oraz Natan Baryła (bieg). Skład uzupełnił Paweł Gielarowiec z KP PSP w Leżajsku, rywalizujący na odcinku kolarskim.

Zdjęcia: SKP Strażak, Kinga Wermińska, Jacek Garbacik, Krasnik24.pl, Wild Sport Fotografia

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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