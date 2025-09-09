Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Nisko Ulanów Jeżowe 9 września 2025

Piąte zwycięstwo Retmana Ulanów

Klasa A grupa II. Trwa znakomita passa drużyny z Ulanowa. W niedzielę podopieczni trenera Wojciech Tyczyńskiego odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu. Nie dali Sokołowi Hucisko żadnych szans, wygrywając 4:0.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do przerwy drużynie z Ulanowa udało się tylko raz skierować piłkę do bramki Sokoła. Zrobił to w 31. minucie Łukasz Socha. Na kolejne trafienia widownia musiała czekać do ostatniego kwadransa gry. W 76. minucie bramkę zdobył Michał Kobylarz, minutę po nim Łukasz Szpyra, a pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, wynik ustalił Kacper Ważny.
Na uwagę zasługuje wygrana beniaminka z Bielin w Podwolinie.

Grupa II, 5. kolejka:
ADVIT ŁĘTOWNIA - KS SARZYNA 2:3 (0:1)
Kostyra (68), Klocek (70) - Zebzda (15-karny), K.Żuraw (62), M.Żuraw (86)
GKS GROBLE - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 2:2 (0:2)
Kopacz (60), Woźniak (79-karny) - Krasnodębski (19), P.Kłos (36)
RETMAN ULANÓW - SOKÓŁ HUCISKO 4:0 (1:0)
Socha (31), M.Kobylarz (76), Ł.Szpyra (77), Ważny (85)
CZARNI SÓJKOWA - PODLESIANKA 1:1 (0:0)
Kurlej (48) - Socha (66)
GÓRNOVIA - STAROMIESZCZANKA 3:1 (1:1)
Bizior (32-karny), Krzyśko (46), Słonina (90) - Ćwikła (34)
JODŁA PRZYCHOJEC - POGOŃ II LEŻAJSK 1:1 (1:0)
Świeżawski (36) - M.Baj (89-karny)
KS PODWOLINA - MILENIUM BIELINY 1:2 (1:2)
Garbacz (39) - R.Fąfara (9), Osipa (14).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Łęg Stany wrócił na szczyt
Nisko
Łęg Stany wrócił na szczyt
Pierwsze zwycięstwo Sparty, pierwsza porażka Pogoni
Stalowa Wola
Pierwsze zwycięstwo Sparty, pierwsza porażka Pogoni
Hebel show w spotkaniu Stali ze Świtem!
Stalowa Wola
Hebel show w spotkaniu Stali ze Świtem!
Były kiedyś w Stali takie drużyny, grali w nich tacy koszykarze…
Stalowa Wola
Były kiedyś w Stali takie drużyny, grali w nich tacy koszykarze…
Siatkarska uczta w Nisku. DevelopRes Rzeszów kontra ITA Tools Stal Mielec
Stalowa Wola
Siatkarska uczta w Nisku. DevelopRes Rzeszów kontra ITA Tools Stal Mielec
Trzeci mecz Sokoła w domu i trzeci remis
Nisko
Trzeci mecz Sokoła w domu i trzeci remis
W niedzielę wieczorem bądź gotowy na Świt!
Stalowa Wola
W niedzielę wieczorem bądź gotowy na Świt!
Jutro w Nisku mecz DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec!
Stalowa Wola
Jutro w Nisku mecz DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu