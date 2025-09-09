Piąte zwycięstwo Retmana Ulanów

Do przerwy drużynie z Ulanowa udało się tylko raz skierować piłkę do bramki Sokoła. Zrobił to w 31. minucie Łukasz Socha. Na kolejne trafienia widownia musiała czekać do ostatniego kwadransa gry. W 76. minucie bramkę zdobył Michał Kobylarz, minutę po nim Łukasz Szpyra, a pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, wynik ustalił Kacper Ważny.

Na uwagę zasługuje wygrana beniaminka z Bielin w Podwolinie.

Grupa II, 5. kolejka:

ADVIT ŁĘTOWNIA - KS SARZYNA 2:3 (0:1)

Kostyra (68), Klocek (70) - Zebzda (15-karny), K.Żuraw (62), M.Żuraw (86)

GKS GROBLE - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 2:2 (0:2)

Kopacz (60), Woźniak (79-karny) - Krasnodębski (19), P.Kłos (36)

RETMAN ULANÓW - SOKÓŁ HUCISKO 4:0 (1:0)

Socha (31), M.Kobylarz (76), Ł.Szpyra (77), Ważny (85)

CZARNI SÓJKOWA - PODLESIANKA 1:1 (0:0)

Kurlej (48) - Socha (66)

GÓRNOVIA - STAROMIESZCZANKA 3:1 (1:1)

Bizior (32-karny), Krzyśko (46), Słonina (90) - Ćwikła (34)

JODŁA PRZYCHOJEC - POGOŃ II LEŻAJSK 1:1 (1:0)

Świeżawski (36) - M.Baj (89-karny)

KS PODWOLINA - MILENIUM BIELINY 1:2 (1:2)

Garbacz (39) - R.Fąfara (9), Osipa (14).

Tabela za www.regiowyniki.pl