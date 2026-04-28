Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 kwietnia 2026

Piąte z rzędu zwycięstwo juniorów Stali Stalowa Wola

Zwycięski marsz kontynuują juniorzy starsi Stali Stalowa Wola. W ostatniej kolejce podkarpackiej ligi U 19 jedenastka trenera Marka Kusiaka rozgromiła Karpaty Krosno 8:1 i umocniła się z kompletem punktów na pierwszym miejscu w tabeli. W następnej kolejce Stal zmierzy się 2 maja w Tarnobrzegu z Siarką, która jest druga ze stratą 5 „oczek”.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W meczu z Karpatami strzelecką kanonadę napoczął w 20. minucie Damian Laba. Pięć minut później wyrównał Szymon Debiczak, ale przed przerwą ponownie na prowadzeniu była Stal. Gola strzelił Piotr Wójs. Po zmianie stron na boisku istniał już tylko jedna drużyna - Stal Stalowa Wola. Udokumentowaniem tej miażdżącej przewagi były kolejne pięć goli.
Stal w pięciu wiosennych meczach ligowych zdobyła 23 bramki, straciła 3.

STAL STALOWA WOLA - KARPATY KROSNO 8:1 (2:1)
1-0 Laba (20), 1-1 Dębiczak (25), 2-1 Wójs (42), 3-1 Gnatek (47), 4-1 Naporowski (54), 5-1 Naporowski (66), 6-1 Tereszkiewicz (70), 7-1 Laba (83), 8-1 Jarosz (87)
STAL: Koszałka - Skwarczyński, Słowik, Żółtek (57 Drozd), Naporowski (88 K.Jarosz), Waszkiewicz, Sokal, Laba, D.Jarosz, Gnatek (60 Kopeć), Wójs (62 Tereszkiewicz).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
40 szachistów walczyło o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
Stalowa Wola
40 szachistów walczyło o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Stalowa Wola
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Złote uderzenie Pietrzyka
Stalowa Wola
Złote uderzenie Pietrzyka
„Stalówka” krwawi, chętni już ostrzą noże
Stalowa Wola
„Stalówka” krwawi, chętni już ostrzą noże
Piękne gole ozdobą słabego meczu. Stal - Rekord 1:1
Stalowa Wola
Piękne gole ozdobą słabego meczu. Stal - Rekord 1:1
Nisko czeka na Łowisko
Stalowa Wola
Nisko czeka na Łowisko
Przed nami kolejne być albo… spaść
Stalowa Wola
Przed nami kolejne być albo… spaść
Pogoń odjeżdża. Olimpia wygrywa w Nowej Dębie, a druga „Stalówka” w Lipie
Stalowa Wola
Pogoń odjeżdża. Olimpia wygrywa w Nowej Dębie, a druga „Stalówka” w Lipie
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu