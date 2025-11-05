Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski

Już po pierwszych walkach pożegnali się z turniejem: Maciej Herdzik (kategoria wagowa 65 kg, U17)) - przegrał z Konstantym Zagozdą (Bulls Poddębice/łódzkie) 0:5, a Filip Wojtyna (75 kg, U17) uległ Cyprianowi Kuryle (Skorpion Szczecin/zachodniopomorskie) 0:5.

Dwie walki stoczył i zapewnił sobie trzecie miejsce w kategorii 75 kg (U-17) Mateusz Skibski. W pierwszej walce pokonał Macieja Abramowskiego (WDa Świecie/kujawsko-pomorskie) 5:0, a w drugiej przegrał 2:3 z Brajanem Majewskim (KS Żyrardów/mazowieckie).

Turniej zgromadził rekordową liczbę 604 zawodników i zawodniczek.