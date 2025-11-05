Miesięcznik
Od lewej: Mateusz Skibski, Maceij Herdzik, Filip Wojtyna i trener Beniamin Zarzeczny
Stalowa Wola 5 listopada 2025

Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski

W Sokółce odbywał się Międzynarodowy Puchar Polski w kategorii Młodzika i Kadeta. Organizatorem był obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia UKS Boxing Sokółka. Wydarzenie wsparli i objęli honorowym patronatem: marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz starosta sokólski Piotr Rećko. Na Podlasie wybrała się trójka bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team, reprezentując województwo podkarpackie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Już po pierwszych walkach pożegnali się z turniejem: Maciej Herdzik (kategoria wagowa 65 kg, U17)) - przegrał z Konstantym Zagozdą (Bulls Poddębice/łódzkie) 0:5, a Filip Wojtyna (75 kg, U17) uległ Cyprianowi Kuryle (Skorpion Szczecin/zachodniopomorskie) 0:5.

Dwie walki stoczył i zapewnił sobie trzecie miejsce w kategorii 75 kg (U-17) Mateusz Skibski. W pierwszej walce pokonał Macieja Abramowskiego (WDa Świecie/kujawsko-pomorskie) 5:0, a w drugiej przegrał 2:3 z Brajanem Majewskim (KS Żyrardów/mazowieckie).

Turniej zgromadził rekordową liczbę 604 zawodników i zawodniczek.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

