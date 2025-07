Pełne poparcie dla wójta Tomasza Podpory

Rada najpierw rozpatrzyła Raport o stanie Gminy, po czym odbyła się debata. Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdań finansowych oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – wszystkie dokumenty uzyskały pozytywną ocenę.

Wójt Tomasz Podpora podziękował za zaufanie i powiedział następujące słowa:

- Jest to dla mnie nie tylko formalny akt, ale przede wszystkim wyraz zaufania, potwierdzenie akceptacji dla mojej pracy i pracy całego zespołu, a także zobowiązanie do dalszej, odpowiedzialnej służby na rzecz mieszkańców Gminy Jarocin. Udzielone dziś absolutorium odbieram jako motywację do dalszego działania i zapewniam, że nadal będę służył Gminie Jarocin z pełnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i szacunkiem dla wspólnego dobra.

Na zakończenie Wójt złożył podziękowania radnym, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom za wspólne działania, inicjatywy i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności.