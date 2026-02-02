Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Nisko 2 lutego 2026

Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19

Dwóch kierowców skrajnie zlekceważyło przepisy ruchu drogowego na drodze ekspresowej S19. Policjanci z niżańskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali 34-letniego kierującego mercedesem oraz 44-letniego kierowcę bmw, którzy jechali z prędkością aż 210 km/h, czyli o 90 km/h szybciej niż pozwalają przepisy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 lutego, przed godziną 10. Funkcjonariusze kontrolujący prędkość zwrócili uwagę na osobowego mercedesa poruszającego się z nadmierną prędkością. Pomiar wykazał, że w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, kierowca jechał aż 210 km/h. Pojazd został zatrzymany do kontroli. Za kierownicą siedział 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz punktami karnymi.

Tego samego dnia, przed godziną 20, policjanci odnotowali kolejne rażące przekroczenie prędkości. Tym razem na celowniku funkcjonariuszy znalazło się bmw, którego kierujący również pędził drogą ekspresową S19 z prędkością 210 km/h. Za kierownicą auta siedział 44-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na to, że było to kolejne przekroczenie dopuszczalnej prędkości w ostatnim czasie, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz punktami karnymi.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Nisko
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca
Stalowa Wola
Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca
Odszedł do wieczności ks. Zygmunt Polityński
Stalowa Wola
Odszedł do wieczności ks. Zygmunt Polityński
Ciężki kuzyn Borsuka nie będzie produkowany w HSW?
Stalowa Wola
Ciężki kuzyn Borsuka nie będzie produkowany w HSW?
Ferie z kulturką w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Ferie z kulturką w Stalowej Woli
Nowy sprzęt dla szkół i służb w Powiecie Stalowowolskim
Stalowa Wola
Nowy sprzęt dla szkół i służb w Powiecie Stalowowolskim
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Przędzel Kolonię ze szlakiem Green Velo
Rudnik nad Sanem
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Przędzel Kolonię ze szlakiem Green Velo
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu