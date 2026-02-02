Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19

Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 lutego, przed godziną 10. Funkcjonariusze kontrolujący prędkość zwrócili uwagę na osobowego mercedesa poruszającego się z nadmierną prędkością. Pomiar wykazał, że w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, kierowca jechał aż 210 km/h. Pojazd został zatrzymany do kontroli. Za kierownicą siedział 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz punktami karnymi.

Tego samego dnia, przed godziną 20, policjanci odnotowali kolejne rażące przekroczenie prędkości. Tym razem na celowniku funkcjonariuszy znalazło się bmw, którego kierujący również pędził drogą ekspresową S19 z prędkością 210 km/h. Za kierownicą auta siedział 44-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na to, że było to kolejne przekroczenie dopuszczalnej prędkości w ostatnim czasie, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz punktami karnymi.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.