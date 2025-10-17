Miesięcznik
Nisko 17 października 2025

Pędził przez teren zabudowany 130 km/h. Stracił prawo jazdy

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych wciąż pozostaje nadmierna prędkość. Niestety, wielu kierowców lekceważy obowiązujące ograniczenia, narażając siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Przekonał się o tym 33-letni mieszkaniec powiatu janowskiego, którego wczoraj rano zatrzymali funkcjonariusze niżańskiej drogówki.

Kilka minut po godzinie 8, patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierowcę opla vivaro. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, mężczyzna pędził aż 130 km/h.

Za rażące przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, otrzymał 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów. - Pamiętajmy, że nadmierna prędkość znacząco wydłuża drogę hamowania i ogranicza kontrolę nad pojazdem. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze - przypominają funkcjonariusze z KPP w Nisku.

