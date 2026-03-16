Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 14 w miejscowości Żabno. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli prowadzili tam kontrolę prędkości przy użyciu wideorejestratora. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, zatrzymali do kontroli jeepa.

Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Jak ustalili policjanci, mężczyzna jechał z prędkością 146 km/h, czyli o 56 km/h szybciej niż pozwalają na to przepisy.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Na tym jednak nie koniec konsekwencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 54-latek stracił również prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż należy do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierowców i jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Mundurowi apelują o rozsądek za kierownicą i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.