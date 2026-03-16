Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Za zbyt szybką jazdę zapłacił wysoki mandat i stracił prawo jazdy. Policjanci z drogówki zatrzymali kierowcę jeepa, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 14 w miejscowości Żabno. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli prowadzili tam kontrolę prędkości przy użyciu wideorejestratora. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, zatrzymali do kontroli jeepa.

Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Jak ustalili policjanci, mężczyzna jechał z prędkością 146 km/h, czyli o 56 km/h szybciej niż pozwalają na to przepisy.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Na tym jednak nie koniec konsekwencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 54-latek stracił również prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż należy do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierowców i jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Mundurowi apelują o rozsądek za kierownicą i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
Stalowa Wola
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km
Stalowa Wola
Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km
Koncert kameralny w Stalowej Woli: Amit Peled i Martin Labazevitch
Stalowa Wola
Koncert kameralny w Stalowej Woli: Amit Peled i Martin Labazevitch
Kiermasz Wielkanocny w Nisku. Rękodzieło, pisanki i tradycyjne przysmaki
Nisko
Kiermasz Wielkanocny w Nisku. Rękodzieło, pisanki i tradycyjne przysmaki
XIX wiek w centrum uwagi podczas wykładu historycznego
Nisko
XIX wiek w centrum uwagi podczas wykładu historycznego
XXV Śniadanie Biznesowe w Stalowej Woli - o zdrowiu, sporcie i biznesie
Stalowa Wola
XXV Śniadanie Biznesowe w Stalowej Woli - o zdrowiu, sporcie i biznesie
