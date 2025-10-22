Pawlak, Sioda, Takmadżan i Tor zwycięzcami Grand Prix Stalowej Woli

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Daria Pawlak z Mielca, która zakończyła rywalizację z komplet zwycięstw grupie. Pokonała Ismenę Burek z Pilchowa 7:5, 6:3, Beatę Pizło ze Stalowej Woli 6:3, 6:2, Natalię Czerwińską ze Stalowej Woli 6:4, 6:2 i Patrycję Zakościelną z Zaklikowa 6:4, 6:2. Miejsce drugie zajęła Ismena Burek. Zapewniła je sobie wygraną z Beatą Pizło 6:2, 3:6, 10:4.

Kategorię open mężczyzn wygrał Przemysław Sioda z Niska. W finale pokonał Tomasza Wdowiaka z Tarnobrzega 6:3, 6:3. W półfinałach Sioda wygrał z Alanem Jajko z Tarnobrzega 6:2, 6:1, a Wdowiak z Michałem Torem z Mielca 6:4, 6:3.

W kategorii open-amator triumfował Artem Takmadżan ze Stalowej Woli. W spotkaniu finałowym pokonał Jerzego Sławińskiego z Nowej Sarzyny 6:1, 6:2. W półfinałach Takmadżan wygrał z Adamem Żarkowskim z Mielca 3:6, 7:5, 10:7, a Sławiński z Dariuszem Szczucińskim z Tarnobrzega 6:0, 6:3.

W finale kategorii powyżej lat 40 Michał Tor z Mielca pokonał Jakuba Łuczakowskiego z Tarnobrzega 6:3, 6:3. W półfinale mielczanin wyeliminował Stanisława Wierzgacza - dyrektora MKT Stalowa Wola - 6:3, 6:2, a Łuczakowski Adama Żarkowskiego 7:5, 6:2.

Zdjęcia Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli