Najlepsi zawodnicy w kategorii Open-Amator. W środku zwycięzca, Artem Takmadżan ze Stalowej Woli (fot. MKT Stalowa Wola)
Stalowa Wola 22 października 2025

Pawlak, Sioda, Takmadżan i Tor zwycięzcami Grand Prix Stalowej Woli

Przez dwa dni w stalowowolskiej hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego rozgrywany był Turniej Grand Prix Stalowej Woli Amatorów w czterech kategoriach: open kobiet, open, open-amator i 40 + mężczyzn.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Daria Pawlak z Mielca, która zakończyła rywalizację z komplet zwycięstw grupie. Pokonała Ismenę Burek z Pilchowa 7:5, 6:3, Beatę Pizło ze Stalowej Woli 6:3, 6:2, Natalię Czerwińską ze Stalowej Woli 6:4, 6:2 i Patrycję Zakościelną z Zaklikowa 6:4, 6:2. Miejsce drugie zajęła Ismena Burek. Zapewniła je sobie wygraną z Beatą Pizło 6:2, 3:6, 10:4.
Kategorię open mężczyzn wygrał Przemysław Sioda z Niska. W finale pokonał Tomasza Wdowiaka z Tarnobrzega 6:3, 6:3. W półfinałach Sioda wygrał z Alanem Jajko z Tarnobrzega 6:2, 6:1, a Wdowiak z Michałem Torem z Mielca 6:4, 6:3.
W kategorii open-amator triumfował Artem Takmadżan ze Stalowej Woli. W spotkaniu finałowym pokonał Jerzego Sławińskiego z Nowej Sarzyny 6:1, 6:2. W półfinałach Takmadżan wygrał z Adamem Żarkowskim z Mielca 3:6, 7:5, 10:7, a Sławiński z Dariuszem Szczucińskim z Tarnobrzega 6:0, 6:3.
W finale kategorii powyżej lat 40 Michał Tor z Mielca pokonał Jakuba Łuczakowskiego z Tarnobrzega 6:3, 6:3. W półfinale mielczanin wyeliminował Stanisława Wierzgacza - dyrektora MKT Stalowa Wola - 6:3, 6:2, a Łuczakowski Adama Żarkowskiego 7:5, 6:2.

Zdjęcia Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

