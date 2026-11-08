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Patryk Zarębski (z prawej) i Aleksander Bereżewski
4.5 / 5
Stalowa Wola 8 listopada 2026

Patryk Zarębski zmierzył się z niepokonanym „Polish Psycho”

Już pięciu wychowanków Stali Stalowa Wola Boxing Team występuje w ringach Polskiej Ligi Boksu. Do Tobiasza Zarzecznego i Filipa Klimka, reprezentujących barwy Królewskiego Kraków i Wiktora Skiby z kadry Wisłoka Rzeszów, dołączyli Patryk Zarębski i Maciej Herdzik. Obaj zaliczyli ligowy debiut w barwach RTX Golden Team Nowy Sącz. W Rypinie szczególnie trudne zadanie stanęło przed Zarębskim, który skrzyżował rękawice z niepokonanym na zawodowych ringach Aleksandrem „Polish Psycho” Bereżewskim.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Debiut ligowy Patryka Zarębskiego przypadł na wyjątkowo wymagającą konfrontację. W kategorii do 70 kg jego rywalem był Aleksander „Polish Psycho” Bereżewski - pięściarz z imponującym zawodowym bilansem 12 zwycięstw w 12 walkach, z których aż 10 zakończył przed czasem.
Klasa przeciwnika była więc bezdyskusyjna. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Bereżewski wystąpił podczas gali KnockOut Boxing Night 46, gdzie pokonał w kategorii półciężkiej Białorusina Maksima Hardzeikę. Pojedynek zakończył się w siódmej rundzie. Po serii potężnych ciosów „z góry” sędzia ringowy zdecydował się przerwać walkę, ogłaszając zwycięstwo Polaka przez techniczny nokaut.

Podjął rękawicę rzuconą przez utytułowanego rywala

Na tym tle postawa Zarębskiego zasługuje na szczególne uznanie. Bokser ze Stalowej Woli bez kompleksów podjął rękawicę rzuconą przez utytułowanego rywala. Nie ograniczał się do defensywy, odważnie wchodził w wymiany i potrafił skutecznie odpowiadać na ofensywne poczynania przeciwnika. Co istotne, również jego uderzenia robiły wrażenie na Bereżewskim, który musiał liczyć się z siłą i precyzją ofensywnych akcji pięściarza Stali. W wielu fragmentach pojedynku Zarębski dotrzymywał rywalowi kroku, pokazując dobre przygotowanie i umiejętność rywalizacji z pięściarzem o znacznie większym doświadczeniu zawodowym. Po pierwszej rundzie Zarębski wygrywał w oczach sędziów 2:1! Choć ostatecznie werdykt punktowy nie był po jego stronie, pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.
Co istotne, nie powtórzył losu wielu wcześniejszych rywali Bereżewskiego, którzy kończyli zawodowe pojedynki przed czasem. Tym razem niepokonany zawodowiec musiał zapracować na swoje zwycięstwo na pełnym dystansie.
– Bardzo dziękuję Patryk za kolejną wojnę, bo ja te wojny uwielbiam. Walczyć dla kibiców – właśnie takie widowisko lubię – powiedział po pojedynku Bereżewski.

Herdzik również z ligowym debiutem

Drugim reprezentantem stalowowolskich barw w ekipie z Nowego Sącza był Maciej Herdzik, rywalizujący w kategorii do 65 kg. Jego premierowe starcie w Polskiej Lidze Boksu zakończyło się punktową porażką z Wiktorem Brodzikiem - na co dzień zawodnikiem klubu Szamotuły Boxing Team, który po raz czwarty w tym sezonie walczył o ligowe punkty.
Spotkanie w Rypinie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Pomorzanina Boxing Team Toruń, który pokonał RTX Golden Team Nowy Sącz 18:0. Toruńska drużyna dopisała do swojego dorobku komplet punktów i awansowała na pozycję wicelidera tabeli. Na czele ligowej stawki pozostaje WKB Rushh Kielce.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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