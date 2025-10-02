Patryk Pawłowski z brązem Mistrzostw Polski w maratonie

To była noc, której wychowanek MKL Sparta Stalowa Wola nie zapomni nigdy. W przeddzień 47. Nationale Nederlanden Maratonu Warszawskiego, w trakcie którego odbywały się mistrzostwa Polski, Patryk Pawłowski zamiast spać i zbierać siły na start, czuwał przy łóżku swojej ukochanej Majki. O godzinie 7 na świat przyszła ich córeczka Lilianna.

– Kilka minut po godzinie 8, zapytałem Majki: co mam robić? Spojrzała na mnie i mówi: jak to co? Idź, biegnij! No to pojechałem na start – opowiada Patryk Pawłowski.

Bez snu, bez rozgrzewki, za to z sercem, które biło jak szalone i adrenaliną w żyłach stanął na starcie maratonu i ukończył go na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej i z trzecim wynikiem wśród Polaków. Jedna noc, dwa maratony – pierwszy w sali porodowej, drugi na ulicach Warszawy. Historia Patryka Pawłowskiego to dowód na to, że czasem siłę do biegu daje coś znacznie większego niż treningi i przygotowania.

– Ryzykowałem i to sporo, bo nawet rozgrzewki nie zdążyłem zrobić, ale byłem tak nakręcony urodzinami córeczki, że nie miało to znaczenia. Cieszę się. Mam medal mistrzostw Polski, który dedykuję moim ukochanym kobietom, Majce, Liliannie i 3,5-letniej Zuzi – mówi wychowanek MKL Sparta Stalowa Wola, reprezentujący w warszawskim maratonie RLTL GGG Radom.

Pierwszy minął linie mety Japończyk, Ryoma Takeuchi (2:11,21), drugi był Amitai Yonah z Izraela (2:15,49), a trzecie Duńczyk Thijs Nijhuis (2:16,46). Kolejne trzy miejsca zajęli Polacy: Arkadiusz Gardzielewski ze Śląska Wrocław (2:17,37), Artur Olejarz z MKL Szczecin (2:20,38) i Patryk Pawłowski z RLTL GGG Radom (2:20,44).

W pierwszej setce znaleźli się przedstawiciele aż 21 państw. Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego zgromadziła rekordową liczbę uczestników - ponad 11 500 - czyniąc go największym maratonem w historii Polski.