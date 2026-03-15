Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km

Mistrzostwa w stolicy Indii miały pierwotnie odbyć się pod koniec ubiegłego roku, ale niekorzystne prognozy dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Nowym Delhi zmusiły organizatorów i federację IAU do przeniesienia ich na inny termin.

Patryk Pawłowski ukończył bieg w czasie 2:57,35. Dwa miejsca wyżej został sklasyfikowany jego kolega z reprezentacji, Damian Rudnik (2:56,02), a na 24. miejscu trzeci z Polaków - Mateusz Baran (3:08,43). Pierwsze sześć miejsc zajęli biegacze Wielkiej Brytani. Mistrzostwo wywalczył Alex Milne (2:46:09), „srebro” Charlie Davis (2:47:14), a „brąz” Logan Smith (2:47:29).

Także w rywalizacji pań, najwięcej do powiedzenia miały Brytyjki, ale świetnie spisały się także Polki. Monika Brzozowska zdobyła brązowy medal indywidualnie,, a drużynowo wraz z Magdaleną Patas i Dominiką Stelmach wywalczyła srebro. Mistrzostwo świata wybiegała Brytyjka Naomi Robinson (3:13,39) przed swoją rodaczką Katriną Ballantyne (3:17,24).

