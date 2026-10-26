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Stalowa Wola 26 października 2026

Patrycja Kosek opowie o swoich książkach

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie autorskie z Patrycją Kosek. Urodzona w Stalowej Woli młoda pisarka zaprezentuje swoje dwie książkowe propozycje: debiutancki „Asystent” oraz wydaną w tym roku „Fugę”. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 5 listopada, godzinę 17 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

„Asystent” jest międzygatunkową powieścią. Wydany w 2025 roku debiut Patrycji Kosek, połączył historię obyczajową z elementami romansu i thrillera psychologicznego, wzbogacając ją o wątki z pogranicza science fiction (sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna). To historia napisana w formie pamiętnika, by łączyć w sobie opisy przeżyć wewnętrznych, elementy romantyczne, refleksje nad naturą świadomości i pytania o granice między rzeczywistością a światem wirtualnym. „Asystent” jest opowieścią o miłości, która przekracza wszelkie bariery świadomości i stanowi jedyną pewną rzecz w niepewnym świecie.

Z kolei „Fuga” to kryminał z elementami thrillera psychologicznego, którego główna bohaterka po doświadczeniu śmierci klinicznej zaczyna odbierać ludzi i otaczający ją świat w zupełnie nowy sposób.

Patrycja Kosek – specjalistka content marketingu z ośmioletnim doświadczeniem w pracy z treściami w internecie, autorka artykułów i raportów branżowych poświęconych m.in. marketingowi online, pracy i rozwojowi zawodowemu. Urodziła się w Stalowej Woli, a w latach szkolnych mieszkała w Rudniku nad Sanem. Studiowała edytorstwo i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, by następnie przenieść się na stałe do Bielska-Białej.

Jest synestetką, a więc doświadcza świata wielozmysłowo - słowa, liczby i pojęcia mają dla niej kolory, faktury i kształty. Jako osoba ciekawa świata chętnie sięga po wiedzę z różnych dziedzin i szuka inspiracji we wszystkim, co ją otacza. Szczególnie interesują ją nowinki naukowe, które pozwalają jej lepiej rozumieć świat i człowieka.

Nie wyobraża sobie życia bez książek. Szczególnie ceni literaturę piękną i obyczajową, kryminały oraz thrillery. Amatorsko uprawia różne sporty, a szczególnie bliski jest jej taniec.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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