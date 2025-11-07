Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 listopada 2025

Patriotyzm w murach „Dwójki”

W atmosferze dumy, wzruszenia i wspólnoty uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się 7 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Stalowej Woli, by uczcić 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkolne uroczystości, jak co roku, stały się wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie znalazła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły. Młodzi artyści zaprezentowali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze poświęcone Ojczyźnie, a także wykonali układy taneczne nawiązujące do walki Polaków o niepodległość. Całość wzbudziła duże emocje zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych uczestników wydarzenia.

Podczas uroczystości głos zabrała zastępca prezydenta Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska, kierując do uczniów słowa, które przypomniały o znaczeniu wolności i patriotyzmu.

- Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień i jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w szkole, a szkoła jest szczególnie ważna, ponieważ jest miejscem, w którym uczycie się, zdobywacie wiedzę, ale również zdobywacie te wartości, które są ważne dla was jako dla Polaków, wartości patriotyczne. Macie również wyjątkowego patrona szkoły, świętego Jana Pawła II, który na temat wolności mówił nieraz i bardzo wiele. Wspominając rok 1918 mamy na uwadze tych, którzy po 123 latach niewoli, mogli radować się wolnością, ale nie wszyscy niestety doczekali tej wolności. Wspominamy osoby, które walczyły, ale nie doczekały tego święta. I dzięki tym ludziom, możemy dzisiaj możemy mówić po polsku, możemy uczyć się w wolnej szkole i możemy świętować pod flagą biało-czerwoną - mówił do uczniów Monika Pachacz-Świderska, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Uroczystość w PSP nr 2 była nie tylko hołdem dla bohaterów narodowych, ale także przypomnieniem, że patriotyzm to codzienne pielęgnowanie wartości, które budują wspólnotę - w rodzinie, w szkole i w lokalnym środowisku.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji
Stalowa Wola
Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Stalowa Wola
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z nowym składem. Młodzi chcą działać!
Stalowa Wola
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z nowym składem. Młodzi chcą działać!
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Nisko
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Trzy kolizje jednego dnia
Stalowa Wola
Trzy kolizje jednego dnia
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Stalowa Wola
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
Nisko
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu