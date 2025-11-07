Patriotyzm w murach „Dwójki”

W programie znalazła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły. Młodzi artyści zaprezentowali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze poświęcone Ojczyźnie, a także wykonali układy taneczne nawiązujące do walki Polaków o niepodległość. Całość wzbudziła duże emocje zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych uczestników wydarzenia.

Podczas uroczystości głos zabrała zastępca prezydenta Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska, kierując do uczniów słowa, które przypomniały o znaczeniu wolności i patriotyzmu.

- Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień i jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w szkole, a szkoła jest szczególnie ważna, ponieważ jest miejscem, w którym uczycie się, zdobywacie wiedzę, ale również zdobywacie te wartości, które są ważne dla was jako dla Polaków, wartości patriotyczne. Macie również wyjątkowego patrona szkoły, świętego Jana Pawła II, który na temat wolności mówił nieraz i bardzo wiele. Wspominając rok 1918 mamy na uwadze tych, którzy po 123 latach niewoli, mogli radować się wolnością, ale nie wszyscy niestety doczekali tej wolności. Wspominamy osoby, które walczyły, ale nie doczekały tego święta. I dzięki tym ludziom, możemy dzisiaj możemy mówić po polsku, możemy uczyć się w wolnej szkole i możemy świętować pod flagą biało-czerwoną - mówił do uczniów Monika Pachacz-Świderska, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Uroczystość w PSP nr 2 była nie tylko hołdem dla bohaterów narodowych, ale także przypomnieniem, że patriotyzm to codzienne pielęgnowanie wartości, które budują wspólnotę - w rodzinie, w szkole i w lokalnym środowisku.