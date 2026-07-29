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Stalowa Wola 29 lipca 2026

Patriotyczny koncert „Z dziejów Polski” w hołdzie Powstaniu Warszawskiemu

W niedzielę, 2 sierpnia, mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli wspólnie uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podczas wyjątkowego koncertu patriotycznego „Z dziejów Polski”. Wydarzenie odbędzie się o godz. 17 w Bazylice Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Koncert będzie muzycznym hołdem dla bohaterów Powstania Warszawskiego oraz okazją do refleksji nad historią i patriotyzmem. W programie znajdą się utwory nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski, wykonywane przez znakomitych artystów.

Przed stalowowolską publicznością wystąpią: Chór Konkatedralny Matki Bożej Królowej Polski, Nadsańska Orkiestra Kameralna oraz Grupa Wokalna Pałacyk Michla. Całość poprowadzi pod względem artystycznym Edward F. Horoszko.

Organizatorami wydarzenia są Bazylika Konkatedralna Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie STOWART. Koncert jest współfinansowany ze środków Gminy Stalowa Wola.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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