Patriotyczny koncert „Z dziejów Polski” w hołdzie Powstaniu Warszawskiemu

Koncert będzie muzycznym hołdem dla bohaterów Powstania Warszawskiego oraz okazją do refleksji nad historią i patriotyzmem. W programie znajdą się utwory nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski, wykonywane przez znakomitych artystów.

Przed stalowowolską publicznością wystąpią: Chór Konkatedralny Matki Bożej Królowej Polski, Nadsańska Orkiestra Kameralna oraz Grupa Wokalna Pałacyk Michla. Całość poprowadzi pod względem artystycznym Edward F. Horoszko.

Organizatorami wydarzenia są Bazylika Konkatedralna Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie STOWART. Koncert jest współfinansowany ze środków Gminy Stalowa Wola.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.