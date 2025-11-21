Miesięcznik
Park Linowy zamknięty na zimę

Spółka Sport i Rekreacja Stalowa Wola poinformowała o czasowym zamknięciu Parku Linowego. Decyzja związana jest z zaplanowanymi przeglądami technicznymi oraz pracami konserwacyjno-remontowymi, które mają przygotować obiekt do kolejnych sezonów intensywnego użytkowania.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Park Linowy, oddany do użytku w 2018 roku, od lat przyciąga dzieci, młodzież i całe rodziny. Jak podkreśla spółka, regularne kontrole i naprawy były prowadzone każdego roku, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu korzystania z atrakcji.

Obecne prace modernizacyjne mają na celu odświeżenie infrastruktury i zapewnienie jej pełnej sprawności na przyszłość. – Zależy nam, aby Park Linowy pozostał miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla wszystkich odwiedzających – informuje spółka.

Ponowne otwarcie obiektu planowane jest na wiosnę 2026 roku.

