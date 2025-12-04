Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży

Organizatorzy zachęcają, by stroje tworzyć wspólnie - rodzinnie, kreatywnie i oczywiście ręcznie. Inspiracji można szukać w stalowowolskich bibliotekach, a szczególnie w filii w Rozwadowie, gdzie czekają lektury idealne na długie, zimowe wieczory. Być może ktoś zdecyduje się wcielić w ulubioną postać z bajki?

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody! Fundatorami upominków są: Centrum Rozrywki Frakolandia, Wydawnictwo Znak, BiuroPlus, Sklep Dzika Świnia, Hurtownia Słodyczy 5 Ciastek, Rozwadowska 1 oraz PSB Mrówka.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie organizatora: www.mdkstalowawola.pl