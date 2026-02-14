Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat

Jubilatka przyszła na świat 7 lutego 1926 roku. Z Niskiem związana jest niemal całe życie. Wychowywała się na Zasaniu, a obecnie mieszka na osiedlu Warchoły.

Z okazji tak pięknego jubileuszu panią Zofię odwiedziła delegacja samorządowa. 10 lutego z życzeniami przybyli: burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak, jego zastępczyni Katarzyna Ożóg-Bąk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Błażejczak i Tadeusz Wolak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Drąg. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie zabrakło najbliższych - dzieci, wnuków i prawnuków, którzy wspólnie z jubilatką świętowali ten niezwykły dzień. Były kwiaty, upominki i serdeczne życzenia. W domu wybrzmiało głośne „200 lat”, a goście mogli skosztować urodzinowego tortu.

To był dzień pełen radości i rodzinnej atmosfery - piękne świadectwo długiego życia i silnych więzi, które łączą pokolenia.

Fot. www.nisko.pl