Z okazji setnych urodzin jubilatkę odwiedzili zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusz Świta oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Przemysław Zygmunt. Przywieźli kwiaty, pamiątkowy upominek i serdeczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz Biłgoraja Wojciech Gleń oraz kierownik tamtejszego USC Mariola Kupryjaniuk.

Największe wrażenie na gościach zrobiła jednak sama pani Wiktoria. Mimo ukończonych stu lat nie brakuje jej energii, uśmiechu i optymizmu. Szczególnym momentem wizyty był jej występ wokalny. Jubilatka zaśpiewała kilka piosenek, wprowadzając wszystkich w radosny i pełen ciepła nastrój.

Pani Wiktoria ma również wiele powodów do rodzinnej dumy. Doczekała się sześciorga wnuków i aż siedemnaściorga prawnucząt. Tak liczne grono bliskich to piękny obraz kilku pokoleń rodziny, które łączą wspólne więzi i przywiązanie.

Wizyta była okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale również do wspólnego spędzenia czasu i poznania historii jubilatki. Przedstawiciele samorządu podziękowali pani Wiktorii i jej rodzinie za serdeczne przyjęcie i gościnność.

Źródło: UGiM Rudnik nad Sanem