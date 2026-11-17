Ponieważ pani Stefania przebywa obecnie za granicą, w jej imieniu odebrała je wnuczka Karolina Socha. W spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusz Świta oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Przemysław Zygmunt. Przedstawiciele samorządu przekazali rodzinie wyrazy uznania i serdeczne życzenia z okazji setnych urodzin.

Życie pani Stefanii to historia wielu lat pracy i rodzinnego zaangażowania. Przez długi czas prowadziła własne gospodarstwo rolne, jednocześnie wychowując troje dzieci. Doczekała się siedmiorga wnuków i dziewięciorga prawnuków, tworząc dziś liczną, wielopokoleniową rodzinę.

Choć jubilatka mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, nadal pozostaje blisko swoich najbliższych. Jak zdradziła jej wnuczka, mimo ukończonych stu lat pani Stefania cieszy się dobrą kondycją, jest aktywna i nie traci pogody ducha. Jej samodzielność i pozytywne nastawienie do życia robią duże wrażenie.

Setne urodziny to nie tylko imponująca liczba, ale przede wszystkim niezwykła okazja do wspomnień. Za panią Stefanią całe stulecie doświadczeń, rodzinnych historii, codziennych obowiązków i ważnych chwil, które dziś składają się na bogate życie.

Źródło: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem