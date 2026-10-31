„Pan Tadeusz” jako monodram. Krakowski Salon Poezji w Rozwadowie

Aktor wcieli się w kilka postaci znanych z utworu Mickiewicza, m.in. Tadeusza, Zosię, Telimenę, Jankiela i Wojskiego. Spektakl nie będzie jednak jedynie sentymentalną podróżą do przeszłości. To opowieść o miłości, namiętnościach, polityce, poświęceniu i walce o własne wartości, pokazująca również mniej oczywiste, gorzkie wątki „Pana Tadeusza”.

Monodram łączy dynamiczną grę aktorską z tekstem wiernie prowadzonym trzynastozgłoskowcem. Za scenariusz odpowiadają Stanisław Miedziewski i Mateusz Nowak, a reżyserię przygotował Miedziewski. Spektakl powstał przy współpracy Słupskiego Ośrodka Kultury oraz Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatru Rondo. Partnerem jest Teatr Wschodni w Lublinie.

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę, 15 listopada, o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Jest rekomendowane dla widzów od 15. roku życia.

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia. Można je odebrać w kasie Miejskiego Domu Kultury oraz Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Rozwijamy - KULTURALNIE!”, współfinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego w ramach programu „Współkultura” oraz ze środków budżetu powiatu stalowowolskiego.