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Stalowa Wola 31 października 2026

„Pan Tadeusz” jako monodram. Krakowski Salon Poezji w Rozwadowie

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w nieco innym wydaniu będzie można posłuchać w Rozwadowie. W ramach XXV Krakowskiego Salonu Poezji w Stalowej Woli na scenie Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” wystąpi Mateusz Nowak z monodramem opartym na narodowej epopei.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Aktor wcieli się w kilka postaci znanych z utworu Mickiewicza, m.in. Tadeusza, Zosię, Telimenę, Jankiela i Wojskiego. Spektakl nie będzie jednak jedynie sentymentalną podróżą do przeszłości. To opowieść o miłości, namiętnościach, polityce, poświęceniu i walce o własne wartości, pokazująca również mniej oczywiste, gorzkie wątki „Pana Tadeusza”.

Monodram łączy dynamiczną grę aktorską z tekstem wiernie prowadzonym trzynastozgłoskowcem. Za scenariusz odpowiadają Stanisław Miedziewski i Mateusz Nowak, a reżyserię przygotował Miedziewski. Spektakl powstał przy współpracy Słupskiego Ośrodka Kultury oraz Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatru Rondo. Partnerem jest Teatr Wschodni w Lublinie.

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę, 15 listopada, o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Jest rekomendowane dla widzów od 15. roku życia.

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia. Można je odebrać w kasie Miejskiego Domu Kultury oraz Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Rozwijamy - KULTURALNIE!”, współfinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego w ramach programu „Współkultura” oraz ze środków budżetu powiatu stalowowolskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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