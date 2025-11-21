Pan na nowym stawie

Cygnus atratus to popularny ptak na Antypodach, który jest nawet w herbie Australii Zachodniej. Czarny łabędź, bo o nim mowa w Australii czy Nowej Zelandii czuje się tak dobrze, że nie jest ptakiem chronionym. Wyjątkowo późno, bo dopiero pół wieku temu został sprowadzony do Europy, oczywiście do ogrodów zoologicznych i prywatnych ptaszarni. I wcale się nie przejął naszymi chłodami.

Od kilkunastu dni przedstawiciel tego gatunku pływa w asyście trzech białych pobratymców po stawie przy ul. Seulskiej. Ludzie, których na szczęście jest tam jeszcze mało, przecierają oczy ze zdumienia, bo większość z nas zna czarnego łabędzie tylko z Andersenowej bajki o brzydkim kaczątku. Tymczasem ten obok fabryki Nexilisa jest już dorosły i gdy ktoś nadto zbliży się do ogrodzenia, stroszy pióra wyraźnie stając w obronie terenu, który uznał za swój. To może również wskazywać, że jest to samiec.

Pojawienie się u nas czarnego łabędzia jest absolutną ciekawostką ornitologiczną. W Polsce widywany był zaledwie kilka razy, głównie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Stąd prawie pewność naszych ornitologów, że to przedstawiciele dzikich łabędzi z Niemiec, które wybrały wolność po zasmakowaniu życia w chronionych ptaszarniach. Łabędzie są łatwe w hodowli, ale ornitolodzy nazywają ich włóczykijami. Po prostu któregoś dnia zamarzy im się podróż i w nią ruszają. Przelatujące nad Polską czarne królewskie ptaki były widywane przez obserwatorów, ale miejsc gniazdowania można wskazać mniej niż palców jednej ręki. Trochę może dziwić wybór przez te łabędzie świeżego akwenu, bowiem żywią się one roślinami wodnymi, a w świeżo zagospodarowanym dole raczej ich niedużo. Mają jednak pewność, że nikt nie wtargnie na ich terytorium, bo jest ono ogrodzone wysokim płotem. Ciekawe jest i to, że łabędzie każdego koloru piór, żyją w monogamicznych parach, czyli wybierają sobie partnerów raz na zawsze. Jest wielce prawdopodobne, że nasz młody cygnus atratus zapałał uczuciem do białej samicy i zabrał się z nią w nieznane, lądując przy ul. Seulskiej.

Łabędź jest uznawany za królewskiego ptaka, gdyż jego biel olśniewała i był hodowany na monarszych stawach. Był i jest inspiracją dla twórców, a najbardziej znanym dziełem z inspiracją królewskim ptakiem jest „Jezioro łabędzie” Czajkowskiego. Jest też kilka książek z czarnym łabędziem w tytule i film „Czarny Łabędź” z Natalie Portman w roli głównej. A czarny prowokator artystycznych uniesień pływa sobie po stawie na obrzeżach Stalowej Woli.