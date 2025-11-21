Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
komora
5.0 / 5
Stalowa Wola 21 listopada 2025

Pan na nowym stawie

Przy ul. Seulskiej zbudowanych zostało kilka stawów pod potrzeby zbudowanej już koreańskiej fabryki folii miedzianej. Fabryka stoi, jak zostawili ją budowlańcy, ale życie zaczęło się na stawach. Największy z nich w posiadanie wzięły cztery łabędzie. Jeden z nich jest wyjątkowy.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Cygnus atratus to popularny ptak na Antypodach, który jest nawet w herbie Australii Zachodniej. Czarny łabędź, bo o nim mowa w Australii czy Nowej Zelandii czuje się tak dobrze, że nie jest ptakiem chronionym. Wyjątkowo późno, bo dopiero pół wieku temu został sprowadzony do Europy, oczywiście do ogrodów zoologicznych i prywatnych ptaszarni. I wcale się nie przejął naszymi chłodami.

Od kilkunastu dni przedstawiciel tego gatunku pływa w asyście trzech białych pobratymców po stawie przy ul. Seulskiej. Ludzie, których na szczęście jest tam jeszcze mało, przecierają oczy ze zdumienia, bo większość z nas zna czarnego łabędzie tylko z Andersenowej bajki o brzydkim kaczątku. Tymczasem ten obok fabryki Nexilisa jest już dorosły i gdy ktoś nadto zbliży się do ogrodzenia, stroszy pióra wyraźnie stając w obronie terenu, który uznał za swój. To może również wskazywać, że jest to samiec.

Pojawienie się u nas czarnego łabędzia jest absolutną ciekawostką ornitologiczną. W Polsce widywany był zaledwie kilka razy, głównie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Stąd prawie pewność naszych ornitologów, że to przedstawiciele dzikich łabędzi z Niemiec, które wybrały wolność po zasmakowaniu życia w chronionych ptaszarniach. Łabędzie są łatwe w hodowli, ale ornitolodzy nazywają ich włóczykijami. Po prostu któregoś dnia zamarzy im się podróż i w nią ruszają. Przelatujące nad Polską czarne królewskie ptaki były widywane przez obserwatorów, ale miejsc gniazdowania można wskazać mniej niż palców jednej ręki. Trochę może dziwić wybór przez te łabędzie świeżego akwenu, bowiem żywią się one roślinami wodnymi, a w świeżo zagospodarowanym dole raczej ich niedużo. Mają jednak pewność, że nikt nie wtargnie na ich terytorium, bo jest ono ogrodzone wysokim płotem. Ciekawe jest i to, że łabędzie każdego koloru piór, żyją w monogamicznych parach, czyli wybierają sobie partnerów raz na zawsze. Jest wielce prawdopodobne, że nasz młody cygnus atratus zapałał uczuciem do białej samicy i zabrał się z nią w nieznane, lądując przy ul. Seulskiej.

Łabędź jest uznawany za królewskiego ptaka, gdyż jego biel olśniewała i był hodowany na monarszych stawach. Był i jest inspiracją dla twórców, a najbardziej znanym dziełem z inspiracją królewskim ptakiem jest „Jezioro łabędzie” Czajkowskiego. Jest też kilka książek z czarnym łabędziem w tytule i film „Czarny Łabędź” z Natalie Portman w roli głównej. A czarny prowokator artystycznych uniesień pływa sobie po stawie na obrzeżach Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Uczniowie „Jedenastki” odwiedzili seniorów z okazji Dnia Seniora
Stalowa Wola
Uczniowie „Jedenastki” odwiedzili seniorów z okazji Dnia Seniora
Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu
Stalowa Wola
Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu
Park Linowy zamknięty na zimę
Stalowa Wola
Park Linowy zamknięty na zimę
2-letni Wojtek wrócił do żywych. Współtwórcą cudu pochodzący ze Stalowej Woli prof. Tomasz Darocha
Stalowa Wola
2-letni Wojtek wrócił do żywych. Współtwórcą cudu pochodzący ze Stalowej Woli prof. Tomasz Darocha
Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem
Stalowa Wola
Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem
Groźny pożar w Grębowie. Dom nie nadaje się do zamieszkania
Groźny pożar w Grębowie. Dom nie nadaje się do zamieszkania
Powiat niżański gotowy na zimę. Służby deklarują pełną mobilizację
Nisko
Powiat niżański gotowy na zimę. Służby deklarują pełną mobilizację
23-latek zatrzymany za serię kradzieży
Stalowa Wola
23-latek zatrzymany za serię kradzieży
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu