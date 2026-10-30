Pamiętają o tych, którzy budowali Stalową Wolę

W czwartek, 29 października, odbyła się kolejna odsłona akcji „Pamiętamy o stalowowolskich pionierach z lat 1937–1939”. Tym razem wzięli w niej udział uczniowie klasy 6B z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11, ich nauczycielka historii, strażacy z OSP Stalowa Wola oraz harcerki z 44 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej Szare Szeregi. Dla harcerek było to pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy.

Zanim młodzież ruszyła na cmentarz, odbyła się lekcja historii. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstawała Stalowa Wola i kim byli jej pierwsi mieszkańcy. Później wspólnie z pozostałymi uczestnikami odwiedzali ich groby i zostawiali pamiątkowe chorągiewki.

- Od 2015 roku przechodzimy tutaj na Cmentarz Komunalny Stalowej Woli z młodzieżą szkół podstawowych stalowowolskich. Chcemy kontynuować sztafetę przekazywania tradycji, przekazywania wiedzy i pamięci o budowniczych naszego miasta - mówi Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Na cmentarzu komunalnym znajduje się już ponad 200 grobów pionierów. Lista wciąż się jednak powiększa. Muzeum otrzymuje informacje od mieszkańców, którzy przypominają o swoich bliskich związanych z początkami miasta.

- Jeśli ktoś z mieszkańców miasta albo spoza Stalowej Woli wie, że ma tu krewnego, kogoś bliskiego, dziadka, ojca, matkę, którzy zaliczają się do grona pionierów stalowowolskich, czyli tych, którzy sprowadzili się do miasta przed wybuchem II wojny światowej, to my cały czas przyjmujemy, jesteśmy otwarci i takie osoby, takie nazwiska dopisujemy do tej listy - mówi Beata Trybuła.

Wśród znanych postaci pochowanych na cmentarzu komunalnym wymienia księdza Skoczyńskiego, inżyniera Chudzyńskiego i doktora Władysława Szurka.

W akcji od lat uczestniczą także strażacy, którzy zajmują się porządkowaniem zaniedbanych nagrobków. Jak wspomina Marta Górecka, prezes OSP Stalowa Wola, w pierwszych latach pracy było znacznie więcej.

- Pamiętam, że w pierwszym roku było karczowanie krzaków, było wyrywanie chwastów, była naprawdę ciężka praca związana z porządkowaniem tych grobów - opowiada.

Dziś, jak zauważa, coraz więcej osób samodzielnie pamięta o oznaczonych miejscach.

- Dzięki tym chorągiewkom ludzie wiedzą, że tam spoczywa ktoś ważny dla Stalowej Woli i oni też pamiętają o tym, też są znicze, też czasami coś tam uporządkują, więc mamy troszkę lżej - dodaje Marta Górecka.

Chorągiewki można zauważyć podczas odwiedzin cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Warto zwrócić na nie uwagę, bo każda z nich wskazuje grób osoby, która miała swój udział w powstaniu i rozwoju Stalowej Woli.