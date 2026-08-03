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Fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 3 sierpnia 2026

Pamięć, wolność i jedność

Stalowa Wola po raz piętnasty uczciła rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podczas Rajdu Honoru. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, którzy wspólnie oddali hołd bohaterom zrywu sprzed 82 lat.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody odbyły się na Rynku w Rozwadowie i połączyły patriotyczną uroczystość z tradycyjnym przejazdem rowerowym ulicami miasta. Uczestnicy upamiętnili Godzinę „W”, wspólnie odśpiewali hymn, wzięli udział w Apelu Pamięci oraz wyruszyli w trasę XV Rajdu Honoru.

Tradycyjny przejazd stał się symbolem pamięci, jedności i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolność Polski.

- 1 sierpnia wspólnie razem wspominamy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za każdym razem i po raz 15. już jesteśmy tak bardzo wzruszeni i zbudowani, że Stalowa Wola pamięta i to pamięta w tak wyjątkowy sposób. Jesteśmy, aby w pewien symboliczny, ale bardzo ważny sposób połączyć się z naszą stolicą, zbudować ten ważny most jedności narodowej, który przenosi nas w czasie do tamtych wydarzeń sprzed 82 lat, ale jednocześnie on buduje nas na przyszłość. Powstanie Warszawskie było momentem wybuchu najpierw w sercach, później na ulicach Warszawy tych, którzy pragnęli wolności, tych, którzy chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać i nam tę wolność ofiarować. Stajemy do tego apelu jako ci, którzy tę wolność otrzymali, z wdzięcznością, ze zobowiązaniem na przyszłość. Kontynuując to dzieło musimy codzienność i wyzwania przyszłości realizować tak, abyśmy naprawdę byli godni tych, którzy ponieśli tak wielką ofiarę – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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