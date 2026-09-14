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Fot. Patryk Olejnik
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Stalowa Wola 14 września 2026

Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków

Czy z pozoru zwykła drewniana zabawka może być świadectwem historii? Czy kilka kawałków sosnowego, lipowego, dębowego drewna, połączonych bez jednego gwoździa, potrafi opowiedzieć o życiu pełnym trosk i radości w cieniu starej puszczy?

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Konik, postać rzemieślnika, scena z życia wiejskiej społeczności - wszystkie z tych prostych form są czymś więcej niż tylko rzeźbą. One przechowują pamięć o świecie, którego już nie ma. Jego codzienności, pracy, zawodach, zwyczajach czy sposobie patrzenia na ówczesną rzeczywistość. Osobno stanowią fragment historii naszego regionu. Z kolei razem - obrazują codzienność mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Lasowiackie zabawkarstwo drewniane pozostaje - tytułową - „wciąż żywą” tradycją. Dowiódł tego wpis na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2025 roku. Za każdą wykonaną zabawką stoi jednak człowiek. Strażnik wiedzy, umiejętności i wartości. To on jest pośrednikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Jego praca pozwala rzemiosłu trwać, ale czym byłyby same fizyczne przedmioty bez stojących za nimi opowieści?

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli udokumentuje kulturowe dziedzictwo regionu w ramach projektu pn. „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków”. Umożliwia to pozyskane dofinansowanie z Programu dotacyjnego „Niematerialne - przekaż dalej”, wspierającego ochronę, popularyzację oraz międzypokoleniowy przekaz zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Centralną postacią projektu jest Jan Puk - jeden z ostatnich depozytariuszy tradycji lasowiackiego zabawkarstwa drewnianego, a zarazem jej najważniejszy współczesny przedstawiciel w widłach Wisły i Sanu. Od wielu lat tworzy rzeźby, w których zatrzymuje obraz dawnej wsi. Przedstawia świat Lasowiaków tak, jak wyglądał naprawdę. Jego prace powstają w autorskiej technice, ukształtowanej przez pamięć i wspomnienia. Warsztat ten wyrósł z potrzeby prostoty oraz ograniczonych zasobów, dlatego na próżno szukać gwoździ, metalowych elementów czy barwnych zdobień.

W ramach projektu „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków” Miejski Dom Kultury zapewni trwałość tej unikatowej praktyce. Powstają zdjęcia, filmy, artykuły popularnonaukowe oraz materiały edukacyjne. Odbędą się również warsztaty z Janem Pukiem, bo żeby tradycja mogła przetrwać, nie wystarczy o niej tylko pisać. Trzeba jej doświadczyć: dotknąć drewna, zobaczyć ruch ręki mistrza i usłyszeć szelest wiór.

Centrum tych działań będzie Izba Lasowiacka im. Jana Puka w MDK, powstała w 2024 roku. To tutaj od ponad roku odbywają się zajęcia dla szkół i przedszkoli oraz spotkania rodzinne realizowane w ramach kontynuacji Programu Edukacji Regionalnej. Ponad 100 rzeźb pana Jana znajdujących się w inwentarzu Izby czyni z niej nie przestrzeń muzealną, lecz miejsce pełne ruchu, wymiany doświadczeń i wspomnień. Miejsce pokoleń.

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców regionu, nauczycieli, edukatorów, instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych lokalnym dziedzictwem. Jednak jej zasięg nie ograniczy się wyłącznie do Stalowej Woli i okolic. Utworzenie cyfrowego archiwum oraz materiałów dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami otworzy dostęp znacznie szerszemu gronu odbiorców.

Przedsięwzięcie podjęte przez MDK to nie tylko dokumentacja, lecz przede wszystkim pielęgnowanie pamięci oraz kultywowanie dziedzictwa, które żyje tak długo, jak jest obecne w codzienności, inspiruje i łączy kolejne pokolenia. Lasowiackie zabawkarstwo drewniane ma szansę pozostać żywą tradycją, a nie jedynie wspomnieniem przeszłości. Trwa ono w pasji twórców ludowych, ciekawości młodych ludzi oraz historiach ukrytych w drewnianych formach.

Zadanie realizowane w ramach projektu z Programu dotacyjnego „Niematerialne - przekaż dalej”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Niematerialne - przekaż dalej.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Patroni medialni: Telewizja Kablowa STELLA, Wydawnictwo Sztafeta, Radio Leliwa.

Autor: Oliwia Małek

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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