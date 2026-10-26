Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Zaklików 26 października 2026

Pamięć, która nie przemija. 83. rocznica pacyfikacji wsi Janiki

25 października odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę pacyfikacji wsi Janiki. Było to spotkanie poświęcone pamięci 14 mieszkańców, którzy 22 października 1943 roku zginęli z rąk niemieckich okupantów. Tragiczne wydarzenia sprzed lat pozostają ważną częścią historii regionu i świadectwem cierpienia niewinnej ludności cywilnej podczas II wojny światowej.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W odwecie za udzielanie pomocy partyzantom niemieckie oddziały dokonały egzekucji mieszkańców, wśród których przeważały kobiety i dzieci. Wieś została doszczętnie spalona, a jej mieszkańcy stracili domy i bliskich. Dziś Janiki pozostają opuszczone, jednak pamięć o ich dawnych mieszkańcach jest wciąż żywa.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.00 polową Mszą Świętą odprawioną w intencji pomordowanych. Następnie uczestnicy złożyli wieńce przy zbiorowej mogile, oddając hołd ofiarom tragicznych wydarzeń. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Zaklikowa w osobie burmistrza, członkowie Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, dyrektor Zespołu  Szkół w Lipie, przedstawiciel nadleśnictwa, harcerze, członkowie kół łowieckich oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Wspólna modlitwa i chwila zadumy stały się wyrazem szacunku dla tych, którzy stracili życie w tragicznych okolicznościach. Uczestnicy uroczystości podkreślili znaczenie pielęgnowania pamięci historycznej oraz przekazywania jej kolejnym pokoleniom.

Janiki to nie tylko miejsce naznaczone tragiczną historią, ale także symbol pamięci o niewinnych ofiarach wojny. Coroczne obchody przypominają, że za każdą historyczną datą kryją się ludzkie losy, dramat rodzin i utracony świat. Pamięć o pomordowanych jest naszym wspólnym obowiązkiem oraz przestrogą przed okrucieństwem wojny.

Niech pamięć o mieszkańcach Janików trwa, a ich tragiczny los pozostanie dla kolejnych pokoleń świadectwem wartości ludzkiego życia, wolności i pokoju.

Cześć i pamięć ofiarom pacyfikacji wsi Janiki

Grażyna Bogacz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Potrącenie w Pysznicy, zderzenie w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Potrącenie w Pysznicy, zderzenie w Stalowej Woli
Stalowowolskie Muzeum COP z tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego Podkarpacia
Stalowa Wola
Stalowowolskie Muzeum COP z tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego Podkarpacia
Cmentarne alejki doczekają się modernizacji
Stalowa Wola
Cmentarne alejki doczekają się modernizacji
Biało-czerwona tabliczka pamięci
Pysznica
Biało-czerwona tabliczka pamięci
Święto Szkoły i Pasowanie na Ucznia w PSP w Jastkowicach
Pysznica
Święto Szkoły i Pasowanie na Ucznia w PSP w Jastkowicach
Zaduszki Zaklikowskie 2026. Wystąpi zespół „Wonky Town”
Zaklików
Zaduszki Zaklikowskie 2026. Wystąpi zespół „Wonky Town”
Patrycja Kosek opowie o swoich książkach
Stalowa Wola
Patrycja Kosek opowie o swoich książkach
Filip Klimek ze Stali Boxing Team triumfuje w Sanoku na gali Hegemon 3
Stalowa Wola
Filip Klimek ze Stali Boxing Team triumfuje w Sanoku na gali Hegemon 3
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu