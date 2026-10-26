Pamięć, która nie przemija. 83. rocznica pacyfikacji wsi Janiki

W odwecie za udzielanie pomocy partyzantom niemieckie oddziały dokonały egzekucji mieszkańców, wśród których przeważały kobiety i dzieci. Wieś została doszczętnie spalona, a jej mieszkańcy stracili domy i bliskich. Dziś Janiki pozostają opuszczone, jednak pamięć o ich dawnych mieszkańcach jest wciąż żywa.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.00 polową Mszą Świętą odprawioną w intencji pomordowanych. Następnie uczestnicy złożyli wieńce przy zbiorowej mogile, oddając hołd ofiarom tragicznych wydarzeń. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Zaklikowa w osobie burmistrza, członkowie Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, dyrektor Zespołu Szkół w Lipie, przedstawiciel nadleśnictwa, harcerze, członkowie kół łowieckich oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Wspólna modlitwa i chwila zadumy stały się wyrazem szacunku dla tych, którzy stracili życie w tragicznych okolicznościach. Uczestnicy uroczystości podkreślili znaczenie pielęgnowania pamięci historycznej oraz przekazywania jej kolejnym pokoleniom.

Janiki to nie tylko miejsce naznaczone tragiczną historią, ale także symbol pamięci o niewinnych ofiarach wojny. Coroczne obchody przypominają, że za każdą historyczną datą kryją się ludzkie losy, dramat rodzin i utracony świat. Pamięć o pomordowanych jest naszym wspólnym obowiązkiem oraz przestrogą przed okrucieństwem wojny.

Niech pamięć o mieszkańcach Janików trwa, a ich tragiczny los pozostanie dla kolejnych pokoleń świadectwem wartości ludzkiego życia, wolności i pokoju.

Cześć i pamięć ofiarom pacyfikacji wsi Janiki

Grażyna Bogacz