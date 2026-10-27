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Fot. Jerzy Mielniczuk
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Stalowa Wola 27 października 2026

Pamięć kosztuje

Odwiedziny grobów bliskich są coraz bardziej kosztowniejsze. Głównie dla przyjezdnych. Miejscowi mogą przygotowywać się do 1 Listopada „na raty”, ale zawsze tak, by w najważniejszy dzień grób bliskiej osoby wyglądał lepiej, niż po sąsiedzku.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Nie zawsze, ale znicze są zazwyczaj najtańszą składową pierwszolistopadowego ceremoniału. Już za niecałe 3 zł można kupić małe, przezroczyste lub czerwone, żółte, ale zawsze pękate znicze z knotem i blaszaną przykrywką. Najtaniej zawsze w supermarketach. Podobnie rzecz się ma z wkładami do zniczy. Jak ktoś ma gdzie przechować, to przy obecnych promocjach wielosztukowych warto nawet zrobić zapas na cały rok pamięci o zmarłych.

W zniczach jesteśmy światową potęgą, tak w produkcji globalnej, jak i pomysłowości. Hitem teraz są znicze solarne. Sprzedawca na targowisku przy ul. Okulickiego zapewnia, że już taki za 50 zł „poświeci cały rok”. Może to i prawda, ale znicze z modułami solarnymi są nawet 3 razy droższe, a dekoracyjny z automatycznym czujnikiem zmierzchu widzieliśmy nawet za 200 zł. W tym roku na czoło zniczowej okazałości wysuwają się lampiony z czarnym szkłem osadzonym w metalu, często kutym. Ich cena jest już pisana trzema cyframi, a gdy ma jeszcze granit u podstawy w kolorze nagrobka to już jest równowarty czemuś z podstawowych sprzętów AGD.

Oryginalność zawsze w cenie

W wiązankach i wieńcach nigdy nie było takiego wysypu, jak w tym sezonie. Mierząc ich ofertę obszarowo, to króluje tania chińszczyzna. Za 100 – 120 zł można kupić kompozycję, która wstydu nie przyniesie, a przy tym i złodzieja nie skusi. Ceny bardziej pomysłowych oscylują już między 250 – 350 zł. Mówimy ciągle o sztucznym kwieciu. Za tyle można już zamówić wiązankę w kwiaciarni, którą florystka uzupełni żywymi kwiatami. Zaletą takiej jest to, że odbieramy ją w umówionym miejscu i czasie. Wieńce w kwiaciarniach są tylko niewiele droższe od wiązanek. Wszystkich Świętych to okazja do pokazania talentu dla domowych florystów. Wybór materiałów na wiązanki jest przeogromny, a przez to kwiatowe półprodukty są nadzwyczaj tanie. No i mamy gwarancję niepowtarzalności końcowego efektu.

Nagrobne wiązanki w oczywisty sposób korelują z cmentarnymi kwestami. W prosty sposób można połączyć jedno z drugim. Wystarczy kupić wiązankę powstałą w którymś z warsztatów terapii zajęciowej. Przez okazjonalną sprzedaż własnych kompozycji niepełnosprawni zbierają pieniądze na dalsze funkcjonowanie ich pracowni.

Jak posprzątać na odległość?

I rzecz najważniejsza, czyli czystość. Nie chodzi o przesadną schludność, ale zadbany grób najlepiej świadczy o tym, że jest jeszcze ktoś, kto o zmarłym pamięta. Wycieczki na cmentarze ze szczotkami, mopami i wszystkim, co czyści ciągną od połowy października. W sklepach jest wszystko, czego potrzebujemy do czyszczenia granitu, lastrico czy nawet sztucznego marmuru. Trzeba to tylko zrobić tak, by ostatniego dnia października zostało już tylko ostatnie zgrabienie liści.

A co zrobić, gdy mieszkamy set kilometrów od grobu z najbliższymi? Wystarczy zajrzeć do Internetu. Bez kłopotu znajdziemy stronę z ofertą firmy sprzątającej groby. Ceny usług u tych ogólnopolskich nie są niskie, ale… Najtaniej kosztuje zlecającego sprzątanie jednego grobu (160 zł). Kompleksowe sprzątanie i mycie grobowca to już 270 zł, a pakiet świąteczny z wiązanką lub chryzantemą to już koszt ok. 500 zł. Należność jest regulowana drogą elektroniczną, a zlecający otrzymuje fotograficzne potwierdzenie wywiązania się z umowy.

Na miejscu są osoby, które za dużo niższą opłatą zrobią to, co gwarantuje ogólnopolska firma. Ale trzeba być na miejscu, by z tablicy ogłoszeń odczytać numer telefonu do osoby sprzątającej groby. Jeżeli zlecenia nie damy, trzeba przyjechać wcześniej i samemu zakasać rękawy. Przy okazji zwiedzić dwie stalowowolskie nekropolie, odwiedzić stare groby, zobaczyć kto ostatnio umarł i przede wszystkim zadumać się nad kruchością życia.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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