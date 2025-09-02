Pamięć i pasja - XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego

Na zdjęciu finaliści gry podwójnej (fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli)

W turnieju kobiet - kategoria Open, system „każda z każdą” - triumfowała z kompletem zwycięstw Julia Lubomirska ze Skarżyska-Kamiennej. W grupie pokonała Joannę Sołek z Rzeszowa 6:2, 6:3, Wiktorię Bryniak ze Stalowej Woli 7:6, 6:1, Agnieszkę Lucińską-Kozłowską ze Starachowic 6:0, 6:0 i Kasię Kobylarz z Grudziądza 6:1, 6:0. Miejsce drugie z 3 zwycięstwami na koncie zajęła Wiktoria Bryniak, a trzecie Joanna Sołek.

W kategorii Open mężczyzn pierwsze miejsce zdobył Przemysław Sioda z MKT Stalowa Wola. W finale pokonał Huberta Paszkowskiego (Błonia Sport Kraków) 7:6, 6:4. W półfinałach, Sioda wygrał z Tomaszem Wdowiakiem z Tarnobrzega 6:3, 6:2, a Paszkowski z Marcinem Gancarczykiem ze Stalowej Woli 6:2, 6:3.

W turnieju Open Amator zwycięzcą został Grzegorz Matras z Limanowej. W spotkaniu finałowym pokonał Marcina Piegdonia z Brzozowa 3:6, 7:5, 17:15. W półfinale wyeliminował Marcina Struskiego z Nowin, 6:3, 4:6, 10:5, natomiast tenisista z Brzozowa wygrał z Szymonem Turkiem z Tychów 6:4, 4:6, 10:5.

W kategorii 40+ („każdy z każdym”) trzech zawodników odniosło po 3 zwycięstwa. Po zsumowaniu setów i gemów okazało się, że najlepszym bilansem legitymuje się Paweł Andrzejewski z Mielca. Drugie miejsce zajął Michał Tor, a trzecie Jakub Łuczakowski z Tarnobrzega.

W kategorii 50+ w grupie I triumfował Robert Stępień (KS Efektywni.pl Stalowa Wola) - pokonał Wojciecha Nowosada z Tomaszowa Lub. 6:0, 6:2 i Andrzeja Mroczka z Warszawy 6:2, 6:0. W grupie II najlepiej radził sobie Krzysztof Karwański z Rzeszowa, który pokonał Artema Takmadżana ze Stalowej Woli 6:3, 6:0 i Grzegorza Flaka z Sandomierza 6:0, 6:1. Także spotkanie finałowe rozgrywane było pod dyktando rzeszowianina. Karwański pokonał Stępnie 6:2, 6:2.

W kategorii 65+ pierwsze miejsce zajął rozstawiony z „jedynką” w tym turnieju Jan Papierz z Zamościa. W finale pokonał Marka Gutjara z Malborka 6:3, 2:6, 10:4. W półfinałach Papierz wygrał ze Stefanem Grzegorkiem z Paterka (woj.kujawsko-pomorskie) 7:6, 6:3, a Gutjar z Aleksandrem Torem z Mielca 6:2, 6:4.

W turnieju deblowym na najwyższym stopniu podium stanęli tenisiści MKT Stalowa Wola: Tomasz Adamowicz i Marcin Gancarczyk. W finale pokonali Michała Bacia i Huberta Paszkowskiego 6:7, 6:4, 10:5. Wcześniej wygrali ze swoimi kolegami klubowymi: Przemysławem Siodą i Stanisławem Wierzgaczem 7:5, 4:6, 10:6.