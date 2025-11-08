Pająk ludowy powraca! Warsztaty świątecznego rękodzieła w Nisku

Zajęcia poprowadzi Dorota Lewkowicz, doświadczona instruktorka i miłośniczka tradycyjnych technik rękodzielniczych. Pod jej okiem uczestnicy wykonają własne, barwne konstrukcje - tzw. pająki obręczowe, które niegdyś zdobiły wnętrza wiejskich chat, a według dawnych wierzeń przynosiły harmonię, dobrobyt i szczęście. Nie bez powodu mawiano: „Szczęśliwy dom, gdzie pająki są.”

Dziś te zapomniane nieco ozdoby wracają do łask jako ręcznie robione dekoracje z duszą i historią – idealne na świąteczny czas.

W programie warsztatów:

- poznanie historii i symboliki pająków ludowych

- samodzielne wykonanie własnego pająka z naturalnych materiałów

- możliwość zabrania swojej pracy do domu

W cenie organizatorzy zapewniają wszystkie materiały, a także aromatyczną herbatę i słodki poczęstunek.

Zajęcia odbędą się w kameralnej atmosferze - liczba miejsc jest ograniczona.

Data: 23 listopada 2025 (niedziela)

Godziny: 14:00–18:00

Miejsce: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji, ul. Kościuszki 1, Nisko

Koszt udziału: 150 zł / osoba

Zapisy: tel. 530 790 988