Oznaki, że twoja firma wyrosła z hostingu współdzielonego

Sąsiadów nie widać w cenniku

Pierwszy sygnał jest banalny i dlatego łatwo go zlekceważyć: strona zwalnia w południe, a o dwudziestej trzeciej działa bez zarzutu. Na serwerze współdzielonym twoja witryna stoi obok kilkudziesięciu innych i dzieli z nimi ten sam procesor oraz tę samą pamięć. To ruch drogowy w godzinach szczytu. Wejdź w południe na stronę z gazetkami dużej sieci handlowej, choćby Lidla czy Biedronki: szczyt zainteresowania przypada u wszystkich naraz, bo klienci mają wtedy przerwę.

Zgadywanie po cudzych stronach niczego jednak nie mierzy, a twoją stronę mierzy Google. W zestawie Core Web Vitals próg dla Largest Contentful Paint wynosi 2,5 sekundy, a ocena liczona jest na 75. percentylu ładowań, osobno dla telefonów i komputerów. Ten percentyl waży więcej niż sam próg, bo miara z założenia patrzy na gorsze ładowania, czyli dokładnie na te godziny, które cię niepokoją. Dane z własnej domeny odczytasz w PageSpeed Insights.

Co wtyczka, to nowy komunikat o limicie

Drugi sygnał to wiadomości od dostawcy: przekroczony limit procesora, zbyt wiele procesów, zapełniona przestrzeń. Trzy lata temu ten sam pakiet wystarczał, ponieważ strony ważyły mniej. Z analizy ponad 16 milionów witryn z lipca 2025 roku wynika, że mediana wagi strony wynosi obecnie 2164 kB na telefonie i 2412 kB na komputerze, a dla samych stron głównych 2,6 MB wobec 2,4 MB rok wcześniej. W lipcu 2015 roku mediana strony głównej na telefonie wynosiła 845 kB. Limit w twoim pakiecie został ten sam, a ładunek, który ma udźwignąć, urósł w dekadę ponad trzykrotnie.

Trzeci sygnał jest blisko spokrewniony: operator blokuje oprogramowanie. Na maszynie, z której korzysta kilkadziesiąt firm, dostawca musi ograniczać to, co wolno uruchomić, bo każdy działający w tle proces obciąża także pozostałych. Jeśli twój sklep potrzebuje własnej kolejki zadań, stałej integracji z magazynem albo biblioteki spoza standardowej listy, rozmowa z obsługą zwykle kończy się tak samo.

Czwarty sygnał rośnie powoli i przez to najczęściej umyka: druga domena, strona lądowania kampanii, kopia testowa, trzy osoby z własnymi dostępami. Pakiety współdzielone wycenia się od witryny i od skrzynki, więc przestają być tanie mniej więcej wtedy, gdy masz ich pięć.

Dzieląc serwer, dzielisz cudze ryzyko

Piąty sygnał pojawia się w chwili, w której zaczynasz trzymać dane klientów. Według najnowszego raportu o cyberbezpieczeństwie, w 2025 roku odnotowano 658 320 zgłoszeń i 260 783 unikalne incydenty, o 152 procent więcej niż rok wcześniej, z czego 97 procent stanowiły oszustwa komputerowe, w tym phishing. To liczby dla całego kraju i dla wszystkich branż, a nie wskaźnik awaryjności hostingu: mówią o skali zjawiska, nie o tym, co spotka akurat twoją witrynę.

Dla firmy różnica jest prostsza. Na maszynie współdzielonej dziedziczysz powierzchnię ataku sąsiadów, a jednocześnie konfiguracja, która przed tym chroni, pozostaje w rękach dostawcy. Jedno warto powiedzieć wprost, bo bywa mylące: wynajęty serwer dedykowany też stoi w cudzej serwerowni, więc tym, co realnie się zmienia, jest kontrola nad konfiguracją. Administratorem danych klientów w rozumieniu RODO pozostajesz ty, na każdym z tych planów.

Między wspólnym a własnym stoi jeszcze jedna półka

W 2025 roku usługi w chmurze obliczeniowej zakupiło 55,3 procent przedsiębiorstw, najczęściej wybierając pocztę elektroniczną i oprogramowanie biurowe. Chmura i hosting współdzielony bywają przez to używane zamiennie, choć to dwie różne rzeczy, a półki są w praktyce trzy:

Hosting współdzielony: to jedna maszyna i wielu klientów, a konfiguruje ją dostawca.

VPS (Virtual Private Server): to wydzielona część tej samej maszyny z własnym systemem i własnym rootem, przy czym sprzęt pod spodem pozostaje wspólny.

Serwer dedykowany: to cała maszyna bez sąsiadów, którą administrujesz samodzielnie.

Zostaje jeszcze zakup własnego urządzenia. Daje pełną kontrolę, dane zostają w budynku, a w razie awarii łącza zewnętrznego wciąż masz je pod ręką. Bierzesz wtedy na siebie sprzęt, prąd, miejsce i osobę, która tym zarządza, podczas gdy maszynę wynajętą wymienisz na mocniejszą w jedno popołudnie, a kupioną masz na lata.

Stać na to firmę mniejszą, niż sądzisz

Marka Kimsufi, należąca do OVHcloud, zaczyna w Polsce serię KS od 46,00 zł netto miesięcznie, serię SYS od 136,00 zł, a serię RISE od 258,00 zł (https://www.kimsufi.com/pl/). Za wejściowe 46,00 zł netto, czyli 56,58 zł brutto, dostajesz:

Czterordzeniowy procesor Intel Xeon E5-1620v2

32 GB pamięci ECC

Dysk SSD 120 GB

Łącze 500 Mbps

Do tego dochodzi jednorazowa opłata instalacyjna równa jednej miesięcznej stawce, więc pierwszy rachunek wynosi 92,00 zł netto, to jest 113,16 zł brutto. Warto o niej wiedzieć zawczasu, bo to ta kwota ląduje na pierwszej fakturze, a od drugiego miesiąca wracasz do czterdziestu sześciu złotych. W skali pierwszego roku daje to 598 zł netto za maszynę używaną na wyłączność, a w każdym kolejnym 552 zł.

Gdyby zawiniło sąsiedztwo, nocą by tego nie było

Zanim cokolwiek przeniesiesz, zrób pomiar w dwóch porach doby. Jeżeli 75. percentyl LCP wypada równie źle o północy, co w południe, wąskim gardłem jest sama strona, a 2,6 MB strony głównej wczytuje się dokładnie tak samo wolno na maszynie dedykowanej. Mocniejszy sprzęt usuwa rywalizację o zasoby i zostawia wagę zdjęć tam, gdzie była. Ten jeden pomiar potrafi zaoszczędzić rok abonamentu.

Sama przeprowadzka układa się w pięć kroków:

Spisz, co właściwie masz: domeny, skrzynki, bazy, zadania cykliczne i certyfikaty. Skopiuj wszystko: przenieś dane na nowy serwer i przez jakiś czas utrzymuj oba środowiska równolegle. Przetestuj pełną transakcję: sprawdź proces od początku do końca, łącznie z płatnością i wiadomością potwierdzającą, ponieważ strona główna otworzy się zawsze. Obniż TTL w DNS: zrób to na dobę przed planowanym przełączeniem. Zabezpiecz tyły: stary pakiet zostaw opłacony jeszcze przez dwa tygodnie.

Dostawcy zadaj pięć pytań, a odpowiedź na jedno z nich leży już w jego własnej umowie. Szczegółowe warunki użytkowania serwera dedykowanego OVHcloud w wersji z 3 czerwca 2024 roku stwierdzają w punkcie 3.2, że „Klient jest administratorem oddanego do jego dyspozycji Serwera dedykowanego” i że ponosi „wyłączną odpowiedzialność za wdrożenie środków gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność”. Punkt 4.3 przypisuje klientowi konserwację i aktualizacje dystrybucji, a punkt 2.2 zaznacza, że przechowywanie danych nie stanowi automatycznej kopii zapasowej. Aktualizacje, kopie i konfiguracja są zatem po twojej stronie.

Zapytaj więc:

Kto łata system? Co dokładnie obejmuje gwarancja interwencji? W którym kraju fizycznie stoi maszyna? Ile wynosi opłata instalacyjna? Ile kosztuje przestrzeń na kopie zapasowe?

Pięć sygnałów powyżej to zdarzenia. Z pakietu wyrastasz w dniu, w którym przestają nimi być: wolne południe przestaje dziwić, komunikat o limicie ląduje w osobnym folderze, a kampanię puszczasz nocą, żeby serwer wytrzymał. Od tego dnia pracujesz wokół hostingu zamiast nad firmą.