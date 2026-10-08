Oznaki, że twoja firma wyrosła z hostingu współdzielonego

Sąsiadów nie widać w cenniku
Pierwszy sygnał jest banalny i dlatego łatwo go zlekceważyć: strona zwalnia w południe, a o dwudziestej trzeciej działa bez zarzutu. Na serwerze współdzielonym twoja witryna stoi obok kilkudziesięciu innych i dzieli z nimi ten sam procesor oraz tę samą pamięć. To ruch drogowy w godzinach szczytu. Wejdź w południe na stronę z gazetkami dużej sieci handlowej, choćby Lidla czy Biedronki: szczyt zainteresowania przypada u wszystkich naraz, bo klienci mają wtedy przerwę.
Zgadywanie po cudzych stronach niczego jednak nie mierzy, a twoją stronę mierzy Google. W zestawie Core Web Vitals próg dla Largest Contentful Paint wynosi 2,5 sekundy, a ocena liczona jest na 75. percentylu ładowań, osobno dla telefonów i komputerów. Ten percentyl waży więcej niż sam próg, bo miara z założenia patrzy na gorsze ładowania, czyli dokładnie na te godziny, które cię niepokoją. Dane z własnej domeny odczytasz w PageSpeed Insights.
Co wtyczka, to nowy komunikat o limicie
Drugi sygnał to wiadomości od dostawcy: przekroczony limit procesora, zbyt wiele procesów, zapełniona przestrzeń. Trzy lata temu ten sam pakiet wystarczał, ponieważ strony ważyły mniej. Z analizy ponad 16 milionów witryn z lipca 2025 roku wynika, że mediana wagi strony wynosi obecnie 2164 kB na telefonie i 2412 kB na komputerze, a dla samych stron głównych 2,6 MB wobec 2,4 MB rok wcześniej. W lipcu 2015 roku mediana strony głównej na telefonie wynosiła 845 kB. Limit w twoim pakiecie został ten sam, a ładunek, który ma udźwignąć, urósł w dekadę ponad trzykrotnie.
Trzeci sygnał jest blisko spokrewniony: operator blokuje oprogramowanie. Na maszynie, z której korzysta kilkadziesiąt firm, dostawca musi ograniczać to, co wolno uruchomić, bo każdy działający w tle proces obciąża także pozostałych. Jeśli twój sklep potrzebuje własnej kolejki zadań, stałej integracji z magazynem albo biblioteki spoza standardowej listy, rozmowa z obsługą zwykle kończy się tak samo.
Czwarty sygnał rośnie powoli i przez to najczęściej umyka: druga domena, strona lądowania kampanii, kopia testowa, trzy osoby z własnymi dostępami. Pakiety współdzielone wycenia się od witryny i od skrzynki, więc przestają być tanie mniej więcej wtedy, gdy masz ich pięć.
Dzieląc serwer, dzielisz cudze ryzyko
Piąty sygnał pojawia się w chwili, w której zaczynasz trzymać dane klientów. Według najnowszego raportu o cyberbezpieczeństwie, w 2025 roku odnotowano 658 320 zgłoszeń i 260 783 unikalne incydenty, o 152 procent więcej niż rok wcześniej, z czego 97 procent stanowiły oszustwa komputerowe, w tym phishing. To liczby dla całego kraju i dla wszystkich branż, a nie wskaźnik awaryjności hostingu: mówią o skali zjawiska, nie o tym, co spotka akurat twoją witrynę.
Dla firmy różnica jest prostsza. Na maszynie współdzielonej dziedziczysz powierzchnię ataku sąsiadów, a jednocześnie konfiguracja, która przed tym chroni, pozostaje w rękach dostawcy. Jedno warto powiedzieć wprost, bo bywa mylące: wynajęty serwer dedykowany też stoi w cudzej serwerowni, więc tym, co realnie się zmienia, jest kontrola nad konfiguracją. Administratorem danych klientów w rozumieniu RODO pozostajesz ty, na każdym z tych planów.
Między wspólnym a własnym stoi jeszcze jedna półka
W 2025 roku usługi w chmurze obliczeniowej zakupiło 55,3 procent przedsiębiorstw, najczęściej wybierając pocztę elektroniczną i oprogramowanie biurowe. Chmura i hosting współdzielony bywają przez to używane zamiennie, choć to dwie różne rzeczy, a półki są w praktyce trzy:
- Hosting współdzielony: to jedna maszyna i wielu klientów, a konfiguruje ją dostawca.
- VPS (Virtual Private Server): to wydzielona część tej samej maszyny z własnym systemem i własnym rootem, przy czym sprzęt pod spodem pozostaje wspólny.
- Serwer dedykowany: to cała maszyna bez sąsiadów, którą administrujesz samodzielnie.
Zostaje jeszcze zakup własnego urządzenia. Daje pełną kontrolę, dane zostają w budynku, a w razie awarii łącza zewnętrznego wciąż masz je pod ręką. Bierzesz wtedy na siebie sprzęt, prąd, miejsce i osobę, która tym zarządza, podczas gdy maszynę wynajętą wymienisz na mocniejszą w jedno popołudnie, a kupioną masz na lata.
Stać na to firmę mniejszą, niż sądzisz
Marka Kimsufi, należąca do OVHcloud, zaczyna w Polsce serię KS od 46,00 zł netto miesięcznie, serię SYS od 136,00 zł, a serię RISE od 258,00 zł (https://www.kimsufi.com/pl/). Za wejściowe 46,00 zł netto, czyli 56,58 zł brutto, dostajesz:
- Czterordzeniowy procesor Intel Xeon E5-1620v2
- 32 GB pamięci ECC
- Dysk SSD 120 GB
- Łącze 500 Mbps
Do tego dochodzi jednorazowa opłata instalacyjna równa jednej miesięcznej stawce, więc pierwszy rachunek wynosi 92,00 zł netto, to jest 113,16 zł brutto. Warto o niej wiedzieć zawczasu, bo to ta kwota ląduje na pierwszej fakturze, a od drugiego miesiąca wracasz do czterdziestu sześciu złotych. W skali pierwszego roku daje to 598 zł netto za maszynę używaną na wyłączność, a w każdym kolejnym 552 zł.
Gdyby zawiniło sąsiedztwo, nocą by tego nie było
Zanim cokolwiek przeniesiesz, zrób pomiar w dwóch porach doby. Jeżeli 75. percentyl LCP wypada równie źle o północy, co w południe, wąskim gardłem jest sama strona, a 2,6 MB strony głównej wczytuje się dokładnie tak samo wolno na maszynie dedykowanej. Mocniejszy sprzęt usuwa rywalizację o zasoby i zostawia wagę zdjęć tam, gdzie była. Ten jeden pomiar potrafi zaoszczędzić rok abonamentu.
Sama przeprowadzka układa się w pięć kroków:
- Spisz, co właściwie masz: domeny, skrzynki, bazy, zadania cykliczne i certyfikaty.
- Skopiuj wszystko: przenieś dane na nowy serwer i przez jakiś czas utrzymuj oba środowiska równolegle.
- Przetestuj pełną transakcję: sprawdź proces od początku do końca, łącznie z płatnością i wiadomością potwierdzającą, ponieważ strona główna otworzy się zawsze.
- Obniż TTL w DNS: zrób to na dobę przed planowanym przełączeniem.
- Zabezpiecz tyły: stary pakiet zostaw opłacony jeszcze przez dwa tygodnie.
Dostawcy zadaj pięć pytań, a odpowiedź na jedno z nich leży już w jego własnej umowie. Szczegółowe warunki użytkowania serwera dedykowanego OVHcloud w wersji z 3 czerwca 2024 roku stwierdzają w punkcie 3.2, że „Klient jest administratorem oddanego do jego dyspozycji Serwera dedykowanego” i że ponosi „wyłączną odpowiedzialność za wdrożenie środków gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność”. Punkt 4.3 przypisuje klientowi konserwację i aktualizacje dystrybucji, a punkt 2.2 zaznacza, że przechowywanie danych nie stanowi automatycznej kopii zapasowej. Aktualizacje, kopie i konfiguracja są zatem po twojej stronie.
Zapytaj więc:
- Kto łata system?
- Co dokładnie obejmuje gwarancja interwencji?
- W którym kraju fizycznie stoi maszyna?
- Ile wynosi opłata instalacyjna?
- Ile kosztuje przestrzeń na kopie zapasowe?
Pięć sygnałów powyżej to zdarzenia. Z pakietu wyrastasz w dniu, w którym przestają nimi być: wolne południe przestaje dziwić, komunikat o limicie ląduje w osobnym folderze, a kampanię puszczasz nocą, żeby serwer wytrzymał. Od tego dnia pracujesz wokół hostingu zamiast nad firmą.
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