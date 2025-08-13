Toyota uderzyła w drzewo w Zdziechowicach Drugich

Podróżujące nim osoby zdołały samodzielnie opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Jedna z nich, w celu wykonania szczegółowych badań, została przewieziona karetką do szpitala w Stalowej Woli.

Na miejscu pracowały jednostki straży pożarnej z Zaklikowa i Zdziechowic, zespoły ratownictwa medycznego z Zaklikowa i Modliborzyc oraz policja z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Działania służb polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe i usunięciu skutków kolizji z jezdni.

Okoliczności wypadku bada miejscowa policja.